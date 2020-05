Alejandro de Tomaso vállalatát 1959-ben alapította, és a modenai cég rögtön versenyautókat kezdett el építeni, 1970-re például már Forma-1-est is készítettek Frank Williamsnek. A ’70-es évekre viszont már javában gyártottak olyan autókat is, mint a Mangusta vagy a Pantera. Ezek a mai napig a legismertebb modellek, pedig De Tomaso olyan ritka luxusautókat is kínált, mint a négyajtós Deauville, vagy kupéváltozata, a Longchamp.

Annyira jól futott a szekér, hogy a De Tomaso 1976-ban átvette a Maseratit a Citroëntől. Az akkori Quattroporte és Kyalami alapjait is éppen a Longchamp-hoz használt platformból fejlesztették ki. Míg a Maseratik orrában a saját motorjuk volt, addig a De Tomaso megmaradt a Ford V8-asánál. Miután a 351 köbhüvelykes V8-asok amerikai forrása apadni kezdett, Alejandro de Tomaso új forrás után nézett. Ausztráliából érkeztek a blokkok, amiket aztán Svájcban hangoltak és onnét jutottak tovább Olaszországba.