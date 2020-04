A koronavírus egyelőre tombol kint és ezért furcsa módon a legtöbb gyártó arra buzdít mindenkit, hogy tegye szépen le a slusszkulcsot és maradjon otthon. Az autót hagyja a garázsban vagy a parkolóban és csak a legszükségesebb esetben használja. Reklámra viszont ebben az időben is szükség van és nem feltétlenül csak a gyerekeknek biztosított színezőkön keresztül vezet az út mondjuk egy Hondáig.

Hanem egy teljes egészében otthon írt, rendezett, forgatott és szerkesztett reklámon keresztül, amiben nem használnak valódi autót. A Honda ehhez egy 1:18-as Civic modellautót választott, ami nyitható ajtajaival és szép kidolgozásával megjelenésében nagyon közel áll egy valódi 1:1-eshez. Nézd!

We found a way to make a car commercial without leaving home.#StayHome #MemacOgilvy #Ogilvy #HondaUAE pic.twitter.com/wa4W4GAgjP

— Memac Ogilvy (@MemacOgilvyMena) April 8, 2020