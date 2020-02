351 darab készült a Toyota 2000GT-ből, amit az első japán szuperautónak is tartanak. A kocsit 1965-ben mutatták be a Tokiói Autószalonon, és pontosan az volt vele a céljuk, ami később a Datsunnak a 240Z-vel. Átformálni azt a képet, amit a japán autókról gondolnak a nagyvilágban. Egészen addig nem túl izgalmas, megfizethető és megbízható autóként tekintettek a Toyotára is. Az alumínium karosszériás, bukólámpás 2000GT viszont nagyon más volt.

1967-től három éven át gyártották a Toyota 2000GT-t, de csak 62 balkormányos darab jutott el Amerikába, ahol igazán fellobbanthatták volna a keresletet. Az autó orrában a Yamahával közösen fejlesztett 1988 köbcentis, sorhatos motor van. 150 lóerejét 6600-as fordulaton adja le, mellé 175 Nm nyomatéka van. Kevésnek tűnhet, de a 2000GT mindössze 1120 kg-ot nyom. Ötsebességes kézi váltó, tárcsafékek és önzáró differenciálmű is került alá. A vezethetőségét a korabeli tesztek is dicsérik, néhány a Porsche 911 fölé emeli.