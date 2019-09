1965-ben láthatta először a Tokiói Autószalon közönsége a Toyota 2000GT-t, melyet sokan az első japán sportautónak tartanak. Nem mellesleg megmutatták a világnak, hogy a japánok is képesek praktikus és megbízható járművek mellett izgalmas és innovatív autókat gyártani. Két évvel a premier után indult be a 2000GT gyártása, melyből aztán 1970-ig 337 példány készült. Ebben már a prototípusok is benne vannak. Bár ma rengeteget ér, akkoriban a Toyota minden eladott darabon bukott.

2 literes, sorhatos motorját a Yamaha fejlesztette és igazán modern erőforrásnak számított a dupla, felül fekvő vezérműtengelyekkel és a kéttorkú Mikuni-Solex 40 PHH karburátorokkal. 150 lóerős teljesítményét 6600-as fordulaton adja le, 175 Nm nyomatéka 5000-től elérhető. Szükség volt azonban egy motorra, mely kevésbé finom technikai csemege, cserébe olcsóbb és így népszerűbb lehet például az amerikai piacon.