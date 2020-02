A közönség imádta és az újságírókat is meggyőzte a Delta Turbo 4X4 prototípus, amit a Turin Motor Show-n mutattak be 1982 áprilisában. A 16 szelepes HF Integrale csak hét évvel később, a San Remo Rallyn debütált, aztán 1991-ben már az egyéni és a konstruktőri bajnokságot is megnyerték a Lancia Deltával. Igazi ralis legenda tehát az olasz kompakt, aminek talán egyik versenyváltozata sem volt annyira radikális, mint ez a hegyi felfutóra készített szörnyeteg.

Az olaszországi Verzegnis Hillclimbról jöttek a felvételek, amin láthatóan hihetetlen tempóban szalad át a kanyarokon a 700 lóerős, 2 literes turbómotorral szerelt Delta és közben hatalmas lángcsóvákat hány. Milan Bubnic korábban is indult már az autóval hegyi felfutókon, akkor még 2,2 literes, öthengeres Fiat-blokk volt az autóban, de már akkor is 600 lóerőt tudott a gép, ami alig több mint 1000 kg.

Bubnic korábban összetörte az autót, de két hónap alatt újjáépítették és most erősebb, gyorsabb és persze hangosabb, mint valaha: