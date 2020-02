Most mégis rábukkantunk egyre (1219 futott kilométer, narancssárga szín, és 2 000 000 forintos vételár ), ami hozza a tökéletes autóhirdetés minden jellemzőjét. Szép fotók, eredeti dokumentumok, és hosszú személyes történet (kisregény) a leírásban, ami így szól:

Egekben a szép Ladák árai, a Trabantokért, Wartburgokért is komoly pénzt kérnek már, talán csak a Skodák, Daciák vannak kicsit lemaradva. A Kispolski pedig olcsón, és drágán is ritka, kevés belőle az eladó, pláne az igazi fellelt, gyári állapotú darab.

A szocialista autóipar termékei kikoptak az utakról, és eltűnésükkel együtt értékük is meredeken kúszik felfelé. Főleg egy-egy típus, kivitel árai szöknek magasba, ritkaságuk, avagy a fokozott nosztalgiafaktor miatt.

“Szeretném megköszönni a lehetőséget Jacob Lohnernek – aki undorodott a kipufogógáz szagától, emellett olyannyira sértette a fülét a zajos pöfögés, hogy nekiállt kifejleszteni valami alternatívát a benzinmotorra. Hálával tartozom a nagynéném volt férjének, aki valami olyan gonosz-csúnya dolgot követett el és úgy összerúgta a nagynénémmel a port, hogy a jóasszony szó, szívbaj és minden egyéb nélkül útilaput kötött a talpára.

Így lett szabad a pálya a nagybátyámnak, hogy meghódítsa végre általános iskolás szívszerelmét! L’amour toujour: boldogan éltek, amíg. (most ugrunk mintegy 34évet az időben) Amíg egy napon környezettudatosságra és ordenáré benzinárakra ébredvén kedvenc, immár őszülő párocskánk beleszerelmesedett a hibridautózás gondolatába – és vett egy Toyota Yarist! (Ezúton csókoltatom az ökoPRosokat, mert hatalmas, hogy milyen szinten beleoltották az emberek fejébe ezt a világmegmentősdit.)

Ki ne hagyjam a nagynéném házának építőit! Kedves Brigádvezető elvtárs: a világ legjobb döntése volt, hogy nem kétkocsi-beállós garázst tetszettek annó építeni a házhoz! Mert így biza ki kellett pakolni a garázst, hogy beférjen a 21.századi félig-villany vívmány. És akkor, a nejlonzacskó- és légcsavar-rengeteg közül előbukkant: Ő! Narancssárga, 1219km-es, eredeti, fantasztikus retróságában!

Az ámulatból még fel sem ocsúdva a Vidd el innen ezt a szart, különben fölgyújtom!- felkiáltással máris a megbízottja lettem ennek a megtisztelő ügynek itt. Jóhogy boldogan vállaltam, hogy szétszedjük, kitisztítjuk, beindítjuk, leporoljuk és szeretjük amíg lesz új gazdája, a biztos halál helyett. tehát, megjöttünk Ladies&Gents: a hibrid kitúrta a kispolákot szabad a vásár! Amikor azt mondom, hihetetlen, akkor azt úgy értem, amilyen arcot te is fogsz vágni, mikor meglátod. A leinformált azt jelenti, hogy a rokonomé, aki az első tulajdonos. És adott 60éves néni esetében nem kételkedek abban, hogy nemcsak mélységesen elítélné, de vélhetőleg nem is értene a kilométeróra-plomba manipulálásához. Amikor azt mondom eredeti állapotban, akkor azt úgy értem, minden egyes porcikája eredeti, ill. gyári alkatrész.

Basszus, még a gumija is az, amivel kigurult 81-ben! Találtam benne sértetlen parkoló cédulát meg napilapot 84-ből ajándék a vevőnek ) (Értelemszerűen az olyanok, mint a fék-munkahengerek, gumicsövek és ékszíj biztonsági okokból Kispolszi-alkatrészre lettek cserélve. Olaj, légszűrő dettó.) Ha kicsit értesz a műfajhoz, tudod, hogy az eredeti nem-restauráltat jelent: nix bündzsizett, gyári! 3évet ünnepnapokon használt, aztán 35 évet állt állapot.

Újrafényezve nincs. Jól olvastad: eredeti a fényezése (hozd nyugodtan a rétegvastagság-mérőd nekem nincs). Egy dolgot kell csak bevallanom: a jobb ajtó éle rozsdás volt és nem akartunk elkezdeni gányolni(megtekinthető, vihető), ezért vettem egy nyers ajtót(matt fekete, sosem volt még fényezve) és egy öreg szaki lefújta tök igazi színűre! Igen, van rajta pár karc és pici rozsda. A legnagyobb egy 5forintos méretű a motorháztetőn.

PRO: originál alig van már! Szerinted megy? Micsodaaa? Pöccre ugrik lehidalsz majd a hangjától, ha még nem ájultál volna el a látványtól. 1993 óta ki van vonva a forgalomból. OT-zni tuti lehet, de nem látom akadályát a forgalomba helyezésnek sem, ha neadjisten boltba-járni akarod (te Eszelős). A próbakör biztos belátod, miért csak a komoly vevő-jelöltnek jár: ez a km-óra-állás DURVÁN DURVA, az egyik legnagyobb értéke a csodának!

Én nem találtam ilyen szinten eredeti kevesebb kilométeres autót egész Európában (máshol nem kerestem, pedig lehet, hogy kéne: lehet, hogy nincs SEHOL a világon!). Tartsd ezt tiszteletben. A juj-csak-szelfizni/beleülni/simizni-jönnék típusú delikvensek csak valami hasonlóan eszeveszett sztori árán kvalifikálódhatnak. Esetleg. most mit mondjak még!

Ilyen nincs és mégis van: EGY darab. Ma. Még Az álmom, hogy egy szentimentális kispók-szerelmesé lesz, aki nem csak tudja, hanem érzi is, micsoda egyedülálló kincs ez a csodajárgány. És ő talán azt a 3ésfél esztétikai hibát is szakavatott, eredetiséget-nem-veszélyeztető módon ki tudja javítani rajta hogy a klasszikus-objektív értelemben is hibátlan legyen. (Bár szerintem ez olyan, mint Robert Redfordon a ráncok.)