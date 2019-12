Több tévétársaság is kivonult a Texas államban található Slaton városa mellé, miután a leszálló ködben több autó is balesetet szenvedett. Javában zajlott a romok eltakarítása, amikor semmiből egy kamion tűnt fel: az ott tartózkodó embereknek már csak a menekülésre volt idejük.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. – Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf

— KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) December 27, 2019