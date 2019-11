A Michigan állambeli Livonia városának rendőreit hívták fel azzal, hogy elhagyatott Corvette áll az egyik utcában, aminek nem ártana utána nézni. Ez az autó nem más, mint egy kék színű, 1981-es Corvette. Hogy kiderítsék a rendőrök, hogy kié az autó, ezért az alvázszámot lefuttatták a rendszeren, de az nem árult el semmit a Corvette-ről, ez pedig gyanús lett, ezért autólopási szakértőhöz fordultak.

A nyomozó megállapította, hogy az alvázszámot módosították. Sikerült az eredetit megtalálni, ami alapján kiderült, hogy az autót még 1981-ben lopták el, tehát első tulajdonosa nem élvezhette sokáig az autót. Miután eltulajdonították Pontiacban, vélhetően rögtön megkapta a hamis alvázszámot, amivel egészen eddig nem bukott le az autó.

Külön érdekesség, hogy a Corvette alig ment az elmúlt majdnem 40 évben, ezért csak 17 703 kilométernyi mérföld van benne. Most az eredeti tulajdonosát keresik, akivel kapcsolatban több út is lehetséges. Akár az is, hogy már nem láthatja újra az autót. Vagy benyújtotta biztosítási igényét, megkapta a pénzt, így ha megkerül az autó, akkor az a biztosítótársaság tulajdonát képezi majd.