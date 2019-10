Mihez kezdjen az ember egy hatéves Toyota Yaris TS-sel? A választ egy közel-keleti ügyfél kérésére egy középnyugati tuningműhely adta meg.

Aaron Miller, az Nth Moto tulajdonosa nem szereti az átlagos feladatokat. Ezért is tolta félre a szokásos szupersportautó-átépítéseket egy olyan projekt kedvéért, amiben egy csajos kisautóból kellett valami eszementet építenie. A megbízás Bahreinből érkezett, és az ügyfélnek voltaképpen csak két megkötése volt: a teljesítményt tessék legalább megháromszorozni, és ne építsenek be mindenféle szedett-vedett alkatrészt, legyen minden Toyota. Esetleg Lexus. Az illető ugyanis ezeknek a japán márkáknak volt a nagy rajongója is ismerője, garázsa tele volt különleges, egyedi autókkal. Ezúttal viszont maga szeretett volna egyedit alkotni – és itt jött a képe az Nmoto.