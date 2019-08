Reggel 6 körül lettek figyelmesek a rendőrök a fehér Mercedes ML-t a kaliforniai Mission Viejo városában, aminek 26 éves vezetője elég szokatlan módon igyekezett orvosolni a defektet. Az autók egy részében teljes értékű pótkerék van, másokban mankókerék segít a szorult helyzetben. Egy fokkal melósabb a defektjavító készlet és a legrosszabb, amikor nincs semmi. Hősünk azonban nem esett kétségbe.

A történethez az is hozzátartozik, hogy a férfi kábítószerek hatása alatt gondolta úgy, hogy jó ötlet a két defektes gumit az elsősegélycsomagban található eszközökkel megjavítani. A tapaszok és gézlapok azonban nem igazán alkalmasak erre a feladatra és még csak nem is biztonságosak. Akár ezért is bevihették volna, de a kábítószeres állapot erősebb indok volt arra, hogy eljárást indítsanak ellene.