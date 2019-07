Biztosan nem ez volt élete napja annak a férfinak, aki részegen vezetve épp egy rendőrautónak ment neki frontálisan. Láthatóan már messziről rossz irányba tart autójával a férfi, akinek reakcióideje az ütközés után is világossá teszi, hogy nem teljesen józan. A baleset után hosszú másodpercekig emészti a történteket, majd kiveszi a fülhallgatót és az ablakon kihajolva próbál képbe kerülni.

Az eset Ohio államban történt és persze az amerikai szabályok szerint ez a rendőrautó is be volt kamerázva, így az eset teljes egészében dokumentált. A helyi hírportálok információ szerint a férfi komoly büntetésre számíthat majd, bizonyára a vezetéstől is eltiltják egy időre és a rendőrautóban keletkezett kárt is neki kell majd megtérítenie.

This video is from the dash cam of an FCSO patrol cruiser taken this morning @ approx. 12:30 a.m. Thankfully,no one was injured,but the driver was arrested on OVI & other traffic charges.

It is another example of why we cannot emphasize more clearly: If you drink, don’t drive! pic.twitter.com/jE7Q3QeBSY

— Franklin County Sheriff’s Office (@OHFCSO) 2019. július 2.