Eredetileg csupán tanulmányautónak szánták a Corvette-et, melyet az 1953-as New York Auto Show-n mutattak be. A közönség tetszését viszont hamar elnyerte, ezért a General Motors a sorozatgyártás mellett döntött. Nem haboztak sokat, az autó készen állt rá, így még ebben az évben, június 30-án megkezdődött az első darabok gyártása. Pontosabban kézzel történő összeszerelése.

Polo fehér színt kapott az első 300 példány, ennek a sorozatnak az utolsó darabja bukkant most fel egy aukciós háznál. Érdekessége, hogy egyúttal ez volt az utolsó autó is, amit 1953-ban gyártottak, mert épp karácsonyra lett készen. Az autót először egy kaliforniai orvos vette meg, akinek nem tetszett, hogy minden más Corvette is fehér, ezért feketére fényeztette azon nyomban.