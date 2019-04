Ha beköszönt a tavasz, akkor újra ideálisak a körülmények a körrekordokhoz. Ha versenypályás menésről van szó, akkor a Porsche hamar a helyszínen terem. Most kivételesen nem a Nürburgringen faragtak újabb tizedeket, hanem az atlantai Michelin Raceway Roadon. Hogy egy nap két rekordot is dönthessenek, ezért először a szívómotoros 911 GT3 RS-t küldték a pályára, majd bevetették a 700 lóerős 911 GT2 RS-t, mely megautózta a leggyorsabb időt a 2,54 mérföld hosszú pályán. A piros gép 1:24,88 alatt ért körbe, ezt videón már meg is nézhettük. Most viszont a GT3 RS körét tették közzé.

Gyönyörű hatos boxer hanggal aláfestve futott 1:26,24-es időt az 520 lóerős sportmodell. A 911 GT3 RS 4 literes, hathengeres, szívó boxermotorjából hozza ki az 520 lóerőt és akár 9000-ig is elforog. Tehát egy igazi hegyes, szívómotor. Nézd meg magad itt alább!