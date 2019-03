Nem csak a Nürburgringen lehet rekordot dönteni, néha jó szétnézni a világ különböző versenypályáin is, ezért a Porsche sem csak hazai aszfalton faragja a tizedeket, hanem olyan pályákon is, mint a Michelin Raceway Road Atlanta. Mifelénk kevésbé van köztudatban ez a pálya, de benzinvérűek pontosan tudják, hogy nincs rossz versenypálya, mindet imádjuk. A Porsche a kínálat legsportosabb modelljeivel jelent meg, így az élénk zöld színű 911 GT3 RS is megfutotta a maga idejét. Az 520 lovas, szívó boxermotorral szerelt sportautó 1:26,24-es időt autózott.

Aztán bevetették a 700 lóerős nehézbombázót, a Nürburgringen is villámgyors 911 GT2 RS-t, ami Randy Pobsttal a volánja mögött 1:24,88 alatt ért körbe a 2,54 mérföld hosszú pályán. Mindkét autó teljesen széria, semmi különleges átalakítás nincs rajtuk, még a gumik is a rendelhető Michelin Pilot Sport Cup 2-esek maradtak. A leggyorsabb körről videó is készült: