Nem csak az autóipar és az okostelefonok indultak rohamos fejlődésnek az elmúlt években, hanem a robotok is egyre közelebb állnak ahhoz, hogy szokványos háztartási segédként kezeljük őket. A Google tulajdonában lévő vállalat, a Boston Dynamics például most kezdte meg a SpotMini robotkutya sorozatgyártását. Ez a 30 kilogrammos robot használható otthon és kültérben, tud lépcsőt mászni és 14 kg-mal terhelhető és képes tárgyakat felvenni és letenni. Az intelligens szenzorokkal telipakolt robotkutya egy töltéssel akár 90 percet is üzemelhet.

Hogy demonstrálák, milyen erő van a kis szerkezetben, sorba kötöttek 10 darabot, akárcsak a szánhúzó kutyákat és utánuk kötöttek egy kamiont, melyet a Boston Dynamics 1 fokos emelkedéső parkolójában húztak el.