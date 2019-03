Az 1978-as Torinói Motorshow-n mutatkozott be a Fiat Ritmo, melyet Sergio Sartorelli tervezett és kétségkívül az egyik legjellegzetesebb olasz autó. Már csak azért is, mert minden elem rajta van, amit a korszak megkövetelt. Néhányan rondának, sokan különlegesnek és persze vannak olyanok, akik kifejezetten szépnek látják. Az azonban tény, hogy nem ez a legkeresettebb típus azok körében, akik olasz hobbiautót vagy befektetésnek való veteránt és youngtimert keresnek. Mivel közel 1,8 milliót gyártottak belőle, nem is számít hagyományos értelemben ritkának. Viszont rengeteg villámgyorsan elmállott, ezért is kész kincs az ilyen példány, mely egészen New York-ig jutott.

A karosszéria láthatóan kifogástalan, a jellegzetes dupla fényszórók körüli műanyag rács sem fakult ki, ahogyan a kilincs sem lóg, valamint a hátsó spoiler sem repedezett. Tényleg újszerű az 1987-es évjáratú, valamivel több mint 50 ezer kilométert futott autó. Épp ezért furcsa az a tény is, hogy bejárta már a világot. Eredetileg Franciaországban vették, onnan került Japánba, aztán egy amerikai vásárló vette meg, így most New Yorkban hirdetik. A beltérben Abarth-fakormány és váltógomb, sportülések és Sparco-fémpedálok hozzák a sportos hangulatot, valamint gazdag műszerezettség fogadja a beülőt.

Motorja 2 literes, négyhengeres benzines 130 lóerővel és 177 Nm nyomatékkal, amihez ötsebességes kézi váltót társítottak. Az Abarth-változat elég dinamikusan mozgatja a 950 kilogrammot nyomó Ritmót. Kevesebb mint 9 másodperc alatt gyorsul 100-as tempóra, a végsebessége pedig 195 km/óra. Aki kíváncsi, hogy mennyit érhet egy ilyen Abarth Ritmo, az követheti az aukciót itt.