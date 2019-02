A ’60-as évek japán illegális versenyeinek világából indult, ma pedig népszerű autósport lett a drift, aminek lényege, hogy a vezető tökéletesen uralja az autót miközben az kilinccsel előre halad. Villámgyorsan terjedt az egész világon, ma már hivatalos bajnokságok is vannak és egyre királyabb épített gépek, természetesen hátsókerekes autókból, hiszen ez adja a legcélszerűbb alapot. Az oroszok ebből sem maradnak ki persze. Ez a Lada itt az internet szerint valószínűleg a legdrágább, ami valaha létezett.

Alaposan átépítették és ezt nem csak a versenyautós kiállás, a klasszikus TE37-es felnik és a masszív szélesítések adják. Természetesen a beltér is két kagylóülést tartalmaz, hidraulikus kéziféket és bukócsövet is a Nardi-kormány mellé. Igényesen megépített gép ez, amiért nem csoda, hogy szemrebbenés nélkül elkérnének 40 millió forintnak megfelelő összeget.

Nagy átalakuláson ment át a motortér, hiszen először az eredeti motorját tuningolták fel és tettek rá Weber karburátort. Ezt követte egy Nissanból származó négyhengeres, turbós motor, most pedig hat henger dolgozik a gépháztető alatt. Nem is akármilyen! A Toyota Supra legendás 2JZ blokkja, az örök élet ígéretével és bármennyi lóerőt eltűrő konstrukciójával. A Ladában 610 lóerőre és 800 Nm nyomatékra lőtték be. Ehhez BMW-váltó csatlakozik, valamint Nismo-diffi.