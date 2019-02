Egy fiatal lány tért be szüleivel az indiai Mandi városának Hyundai kereskedésébe, hogy válasszanak neki egy megfelelő autót. Hamar ki is nézték az ezüst ötajtóst, mely bizonyára passzolt az igényekhez. Sínen is lehettek, hiszen az eladó már komolyan foglalkozott velük, megmutatta az autó funkcióit. Ám a lány igyekezett kipróbálni mindent, így a Start gombot is. Innentől kezdve vettek váratlan fordulatot az események.

Az autó elindult és a szalonon áthajtva kitörte az üvegablakot majd szűk egy emeletet zuhanva az udvaron folytatta a menetelést, amiben még az ott parkoló autók sem tudták megállítani. A kár nagyjából 2 millió forintnak megfelelő összeg, amit a családnak ki kell fizetnie. Drágán indul tehát a gyerek autóvásárlása.