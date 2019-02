Az is nagyon remek, ha egy autóba jutnak olyan kényelmet fokozó extrák, mint a tolatóradar vagy kamerás rendszer, esetleg tempomat, hogy ne kelljen a gázon állni szüntelen, netán navigációs rendszer is akad a fedélzeten. Téli napokon az ülésfűtés dob sokat a hőérzeten. A luxusautók piacán azonban ezek már nem tételek, hiszen bármilyen autóban megtalálhatóak, itt már nagyobbat kell villantani az extrát terén és ezért mindent meg is tesznek. Meg persze megkérik ennek az árát is vastagon.

Óra a Bentaygába

Fukcióját tekintve tökéletes lenne a japán kvarcóra is, de a Bentley tulajdonosok természetesen ennél többre vágynak. A Bentayga műszerfalába például többféle óra közül választhatnak, a legdrágább Breitling pedig madjnem megduplázza az autó vételárát. A Mulliner Tourbillon óra negyedóránkénti önfelhúzásra képes, arany tokozású, gyöngyház vagy ébenfa számlapos szerkezet 65 millió forintnak megfelelő összegért kerül az autóba.