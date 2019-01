Itthon is állandó harcot vívunk a köddel, és a ködlámpa használatával. Mikor muszáj, mikor ment életet, és mikor zavaró? Akkora ködben, mint ami Austin mellett Texas államban előfordult, már a ködlámpa is kevés volt.

Ötven embert kellett a kiérkező mentőknek elszállítani a roncsteleppé váló autópályáról, közülük kilencen kerültek kórházba. A balesetről belső kamerás felvétel is készült, ezen jól látszik, hogy a tökéletes útviszonyok hirtelen változtak meg, egy pillanat alatt csökkent le a látótávolság 2-3 méterre.

There is dense fog in some parts of Austin making it hard to see when you are driving! Be safe on the road, slow down, drive with caution. If you’ve been drinking, do not get behind the wheel! #ATXtraffic https://t.co/dHu5k9sG7c

— Austin Police Dept (@Austin_Police) January 1, 2019