Las Vegasban javában zajlik a CES, erre a szórakoztatóelektronikai kiállításra pedig nem csak a mobiltelefonok és egyéb kütyük gyártói készülnek, hanem az autógyártók is egyre inkább folynak bele ezekbe a fejlesztésekbe. A legfőbb téma persze továbbra is az elektromos autó, a hálózatba kapcsolt közlekedés és természetesen az önvezető autó. És ott vannak a robotok is, mint a Promobot V.4, melyet főleg üzleti célokra fejlesztettek. Ez a robot képes arcokat felismerni és kérdésekre válaszoni, így egyfajta ügyfélszolgálati célú kütyü lehet.

Ez találkozott szerencsétlen módon egy Tesla Model S-sel, mely épp önvezető módban suhant. Eleve ingoványos jogi terület egyelőre az önvezető autó kérdése, továbbá határhelyzetben a döntése, ezért különös ez az eset is, amiről Elon Muskot is értesítették:

Look @elonmusk at a Tesla Model S hitting and killing a guiltless robot in Vegas. Your car was under a full self-driving mode. @bheater, @jjvincent, @ingridlunden, @andyjayhawk Check this out!https://t.co/0q605Fdknb

— promobot (@promobot) 2019. január 7.