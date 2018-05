Egyre többen kaptak már rá az izmos kombi műfajára, már egészen friss 3-as BMW-ből is épült M3 Touring. Ráadásul nem is egy. Láttunk már korábbi generációkat is a legbitangabb modell motorjával az orrban és az E91 sem maradt le. Most is egy ilyen 3-as kombi kapta meg az M-es technikát. A BMW-nek továbbra sincs tervben a konkurenseknél fellelhető modell, pedig minden megtalálható hozzá a polcon.

Az amerikai Texas államban élő tulajdonos 2009-es kombijához vásárolta meg az S65-ös kódú, 4 literes, V8-as szívómotort és az M3-as karosszériaelemeit. Az autó csatahajó szürke színt kapott, 18 colos Volk TE37SL alufelniket, melyeket Toyo 888 gumik feszülnek. Természetesen átkerült a 7 sebességes duplakuplungos váltó is, de a motort kiegészítették egy kompresszorral. Így az M3 Touring teljesítménye 420 lóerőről 625-re emelkedett. A megfelelő hangzásról Akrapovic kipufogórendszer gondoskodik.