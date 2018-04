Januárban számoltunk be róla, hogy Angliában megépítették a tökéletes BMW M3-ast, a praktikus Touring-ot. Nem újdonság ez, hiszen már több mint harminc éve kívánnak a rajongók ezért a modellért, így valaki nem csak reménykedik, hanem meg is építi magának. A bajorok hadilábon állnak a kombi karosszériás sportmodellekkel, rendre próbálkoztak az 5-ös BMW-ből M-es Touringot faragni, de az alacsony eladások miatt többször elkasználták már a modellt.

Ellenben a kisebb és szélesebb körben elérhető M3-as Touring változata csupán egyetlen prototípus erejéig fordult meg a fejükben, a sorozatgyártásig nem jutott el soha. Most azonban, hogy elkezdtek olcsóbbá válni az F80-asok és egyre több szomorú sorsú példányhoz lehet hozzájutni, ez megágyazott az egyedi építéseknek is. Itt van például ez az ép elemeket nem nagyon tartalmazó fekete példány:

A norvég 3-as kombi tulajdonosnak felkeltette az érdeklődését, így megvásárolta az autót donornak és elkezdte átépíteni a Touringot az M3-as technikájával. A karosszériaelemek java passzolt, csupán a hátsó sárvédőt kellett kiszélesíteni, valamint a hátsó lökhárítót a kombihoz igazítani. A motortérbe bekerült az alsó hangon 431 lovas biturbó sorhatos motor, mely 4 másodperc körüli 100-as sprintidőt ígér.

A belsőben szürke számlapos műszerfal, az M3-as sportülései fogadják az utasokat. Még a hátsó sort is sikerült megfelelő módon átalakítani a sportmodell mintázatának megfelelően. A fehér autóra felkerültek a kontrasztos, fényes fekete kiegészítők és ezzel kész is lett a tökéletes családi autó. Az egyre szaporodó építések is bizonyítják, hogy szükség van az M3 Touringra. Vajon a bajorok megfontolják a következő generációra? Reménykedjünk.