Tesztautónk elődjéről azt írta Kovács Miklós, hogy az X1 vagányabbra fazonírozott változata. A megállapítás továbbra is áll, de a második X2 generáció jobban elrugaszkodik a mostani X1-től, mint elődje.

Olyan, mintha malacorra nőne a világító vesekontúrral
Nagyon jók a sportülések és az utastéri minőségérzet is felnő az X2 M35i 22,7 milliós alapárához
Sötétben szépen világít az M-embléma
Ilyen a slusszkulcs
10 másodpercre maximális erőleadást biztosít a Boost funkció
Hétfokozatú a duplakplungos sebességváltó
Az elegáns fémhenger túlságosan kis nyomásra reagál, tekerés közben könnyű lenémítani a hangot
Nehéz megszoknom az indítógomb helyét
Az X2-ből is kihagyta a gyártó az iDrive pogácsáját. Nagy rakodóhely van a kartámasz alatt
Nagyon kevés funkciógomb maradt meg
Kúton mérve 11,65 l/100 km lett a városi átlagfogyasztás
A nézetvariációk száma mérsékelt, furcsa a skálázás, nehézkes az értékek leolvasása
Kiválóak a parkolássegítő kamerák, éles a képük
10,25 illetve 10,7" az óracsoport és az érintőképernyő képátlója. Szép a grafika, új a 9 generációs operációs rendszer Pont annyira vastag a kormánykerék, hogy jó legyen a fogása
Szép az Alcantara-hatású műszerfalborítás
Jók az utastéri anyagok
Van hátsó légbefúvás az első ülések közül és két USB-C aljzat várja a kütyüket
Nemes a hangszórók fémrácsa
Kényelmetlen az úthibákon, gyorsan menve kisimul a futása
250-et megy és 5,4 mp alatt gyorsul 100-ra. Nem olyan rég ez egy M3 szintje volt Kényelmetlenebb és kevésbé praktikus autó, mint az X1, de izgalmasabb. A 300 lóerős sportmodell nagyon megy Vigyázni kell a matt Portimao kék fényezésre, mert nem polírozható
Domináns a vesemotívum
Jül néznek ki a külső tükrök
Van légfüggönye, mint a nagyobb BMW-knek
Jobban tapadó gumit érdemelne az autó a 245/35 R21 méretű, de csökkentett gördülési ellenállású öko-guminál
Hossza az M-es lökhárítókkal 4567, szélessége 1845, magassága 1560 mm. A tengelytáv 2692 mm Jól látni a hátsó légterelőt a tükörből
45 helyett 54 literes az M235i tankja
Nagyon lelkesen mozog a fara, ha az ESP beavatkozási küszöbét magasabbra vesszük
U10 az új X2 gyári kódjele
A második X2 jobban elrugaszkodik a mostani X1-től, mint elődje
Érdekesek a hátsó lámpák is
Jól látni a hátsó légterelőt a belső tükörben
Rossz a kilátás, kevés a fejtér és kényelmes a lábhely hátul
560 literes a csomagtartó, a padló alatti méretes üreg növeli ilyen nagyra
Két állásban rögzíthető a háttámla
a biztonsági övek M-es díszcsíkja is szívmelengető apróság
Értelmetlenül szűk a háló, alig fér bele valami
Nemes a hangszórók fémrácsa
Nincs ablak a C-oszlopban. Eltűnt az embléma az utolsó tetőoszlopról Három lengőkaros a független hátsó futómű, a négylengőkaros jóval gyakoribb
Nagyon jók a fényszórók. Ha működnek, máris jobban mutat az Iconic Glow, a megvilágított hűtőmaszk Nagyon szép a világító M-logo az üléstámlában
Sötétben az X2 apró M-grafikával díszíti az aszfaltot
7,4 és 11,7 l/100 km között mozgott a fogyasztás, a gyár a 98-as benzint javasolja, de a motor jól működik 95-össel is

Nem lesz túl eredeti megállapítás, de jóval erőseben lejtő hátsó szélvédőjével ez inkább X4 vagy X6 kicsiben. Kár, hogy a világszép E9 kupéról átvett embléma eltűnt a C-oszlopról, ami az előző X2 egyedi vonása volt a temérdek BMW között.

Odalett a lefelé szélesedő vese is, az orron a hatalmas hűtőmaszk a domináns elem. Ezen a modellen alapáras a vesék kontúrvilágítása, de ha valakinek ez túl bazári, a menüben kicsit matatva kikapcsolható az Iconic Glow funkció.

Jót tesznek a feketére fényezett lökhárítóbetétek az autó kiállásának, az M-sportmodell dizájncsomagja tekintélyt ad az X2-nek. Marcona orra még a belső sávot stabil 117-tel uraló autósoknak is eszébe juttatja a KReSz-ből a jobbratartási kötelezettséget.

Valószínűleg az M235i nem hozza az alapverziók egészen kitűnő, 0,26-os alaktényezőjét, pláne nem ezekkel a gumikkal, de ha hozzáadunk 2-3 századot, akkor is igazán áramvonalas autó. Az aerodinamikai finommunka szembeötlő jelei a veséket elzáró vagy a légáramlást a hűtők felé megnyitó lamellák.

4554 mm a többi X2 hossza, de az M-es lökhárítókkal a tesztautó valamivel nagyobb, 4567 milliméteres. Szélessége 1845 mm, magassága 1575 mm helyett a sportfutómű 15 mm-es ültetésével 1560 mm. A tengelytávolsága 2692 mm. Több mint 19 centivel hosszabb, picit szélesebb és magasabb elődjénél az új BMW X2, a méret-összehasonlítást a pontos különbségekkel megtaláljátok itt.

Igazán különleges a matt kék metálfényezés. A Frozen Portimao kék egy BMW Individual-árnyalat, amire érdemes nagyon vigyázni! Karcok, horzsolások után a matt fényezést értelemszerűen nem lehet polírozni, mert kifényesedne. Nekem elsőre mellbevágó volt a szín 1 041 000 forintos ára, de mivel az autó legmeghatározóbb vonásai közé tartozik, megérheti a 22 698 000 forintos indulóár 4,2 százalékát.

Ha sötétben érkezel az autóhoz, az X2 apró M-grafikával díszíti az aszfaltot a kocsi mellett, felkapcsolja a menetfényeket, a hűtőmaszk világítását és az üléstámlákba épített M-logót is megvilágítja az igazán szép világoskék-sötétkék-piros sávokkal. A gondosan komponált fényjáték is nagyon tetszett benne, akárcsak a középen kimélyített hátsó légterelő. A fényes fekete spoiler nemcsak kívülről mutatós, de a belső tükörből is bármikor láthatod.