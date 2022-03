Ezt az autót nem fáj tankolni

Nem ülünk zavaróan magasan az autóhoz képest, a sportülések viszonylag jól integrálnak a kocsiba. Az első ülés nagyon jól tart és kényelmes is, a csak ki-be szabályozható deréktámasz ezen az árszinten lehetne fel-le is állítható. Rendkívül ritka szolgáltatás ezen a szinten az ülésszellőztetés, ami a bőrkárpittal és más tételekkel csomagban 675 000 forintos extra.

Kár, hogy a fokozatválasztótól balra lévő üzemmódkapcsolót nem mondjuk balra fordítva vált sportba és jobbra Ecóba, mert így sokszor át kell léptetni a sportot, amire alapértelmezésben átáll. A digitális műszeregység rajza is az üzemmódokkal változik, mindháromban passzol a küldetéshez. A nyomaték talajra vitelét kétféle havas, saras és homokos üzemmód.

Eco üzemmódban az óracsoport ártatlan türkizkékben úszik, de a 300-ig érő kalibrálás ilyenkor is azt sejteti, hogy lesz móka bőven.

Városban forgolódva és parkolás közben fájó tehertétel a 11,66 méteres fordulókör, ott is kettőt kell tolatnod, ahol egyre sem számítanál. A fogasléces szervokormány jó direkt, 2,14 fordulatot tehet meg a két végállás között, viszont a kerekeken nem sokat fordít a fordulókör-átmérő alapján.

Idegesítő városban a stop-start rendszer tétovázása, amikor épp lelövi a motort, amikor már gázt adnál és ebből egy erősen zavaró rángatás jön ki. A stop-start fázisok után az autó rántással jön el a zöldnél, ha előtte az automatikus rögzítés fogta az autót.

Kevésbé darabos működést és jobban összelőtt stop-start rendszert és váltót érdemelne a vevősereg. Ha már gurulunk, a váltások finomak, a rugózási kényelem bőven vállalható, pedig a lengéscsillapítás-szabályozás épp kényelmi téren adna többet a nem adaptív gátlóknál.

Lámpánál elbambulva hasznos a vezető jármű távolodik üzenet, amely a sok vezetőtámogató szisztéma közül az LVDA nevű. Sajnos az elindulások eléggé darabosak az automatikus alapjárati motorleállítás fázisait követően, emiatt is érdemes inkább kiiktatni a stop-start rendszert.

130-nál nyolcadikban 2000 a percenkénti fordulatszám, 110-nél csak 1600, minden adott lenne a nyugodt guruláshoz, de az erős gördülési zaj és a sávtartó is belerondít a suhanásba, ha ki nem kapcsolod. Az indexelés után jóérzésű ember nem átrántja, hanem átkormányozza a külső sávba az autót, de mivel vége az irányjelzésnek, a rendszer akaratlan sávelhagyásnak hiszi a manővert és minduntalan ellenáll. Túl kellene lennünk 2022-ben azon a szinten, hogy a deaktiválása legyen a megoldás.

Az adaptív tempomat zavaróan harsány fékezésekkel működöt nyugodt forgalomban is, néha az irányjelzés és a kormány elfordítása dacára is belefékezett a sávváltásba a lassabb autó kikerülésekor. Szánhattak volna még pár fejlesztői munkaórát az adaptív távolságtartás finomítására is.

Terhes és nem is élvezet egy ilyen kaliberű autóval visszafogottan közlekedni. Egyszerűen kár azért a sok parlagon hagyott lóerőért, tényleg jobb éleslövészetre váltani, amivel a Kona N azonnal magára talál. Az addig zötyögős, kicsit hangos, sokat fogyasztó gombóc megvillantja valódi értékeit és összeáll az egész.

Kell a motornak is a fordulatszám, legalul a felső fokozatokban nehezen szedi össze magát. 2000-2500 körül már jó erőben van. Középen is bősz erővel húz, aztán mintha bedühödne, hangban és erőben is rátesz még néhány lapáttal.

Mókás az NGS gomb a kormányon, ami a Porschékből ismerős. Az N Grin Shift kapcsolóját megnyomva automatikus üzemmódban a vezérlés visszaveri a váltót a lehető legalacsonyabb fokozatba és nem engedi leesni a töltőnyomást.

Padlógázon 20 másodpercig miénk a világ. Amit az autó ilyenkor rendez, attól szem nem marad szárazon. Az NGS manuális üzemmódban is él, de ilyenkor kézzel kellhet visszakapcsolni a kilövéshez. 40 mp kihűlési idő után újra jöhet 20 mp vadulás, a teljes erőbedobásból hátralévő időt látjuk a műszerfalon.

Nagyjából 2700 és 4000 közé állítható be a rajtautomatikában a kilövési fordulatszám. 3000-re téve is kerékkipörgéssel gazdagon, jó hangulatban lehet elrajtolni, csak a launch controllra várva adódik bizonytalanság, amíg megjelenik a várt felirat, hogy elindult-e egyáltalán az aktiválás.

Adaptív trükkök nélkül is bombabiztos az úttartás, de a téli gumikkal ez sosem olyan, mint nyári sportgumikkal. Nemcsak papíron közvetlen a kormányzása tényleg pici mozdulatokkal lehet rátenni a kinézett ívre és ott marad, az orra is. Érzékletesen, pontosan és egész jó visszajelzésekkel irányítható a Kona N. Az egyik legjobb vonása, hogy nem muszáj belengetni, sima gázelvételre is lelkesen kiteszi a farát, ahogy kell.

Külön figyelmeztetés szerepel a kezelési útmutatóban Sport+ és N-módban megérkező durrogás, ropogás kapcsán, hogy ezeket a hangulati elemek bevetését igyekezzünk tudatosan limitálni lakóövezetekben, zárt parkolókban erős forgalmú köztereken. Nehéz lesz kihagyni belőle a közönséget, mert a csatazaj vérpezsdítő és a hanggenerátoros, műszálas gagyi helyett autentikus, tökös aláfestés a gépészettől.