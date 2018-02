Nehéz ezt az autót nem az X1 felől megközelíteni, mert tulajdonképpen annak dinamikusabbra rajzolt, élvezetesebbre hangolt és a tologatható hátsó üléstől megfosztott sportváltozata. 436 centis hosszával 7,9 centiméterrel rövidebb az X1-nél, 267 centis tengelytávolságuk megegyezik. A lényeg a tetőív és a magasság, ami a 152,6 centis újdonságon 7,2 centivel alacsonyabb, mint az X1-en. Szélességben 3 mm van a két autó között, az 1824 milliméteres BMW X2 javára. Ezek az eltérések egészen más arányú autót adnak ki.

Megfordították a formatervezők a vesék trapézát, amitől szélesebbnek és dominánsabbnak hat az autó

A BMW X2 bemutatójáról hazaérve előtúrtam Földes Attila tesztjét az X1-ről és kétszer is ellenőriztem, hogy ez nem a régi verzió-e, amivel a modell kifuttatását segítette az importőr, hanem az aktuális X1. Az X2 után annyira, khm, kispolgárinak hat, főleg abban a szürke anti-színben, mintha nem is kortársak és édestestvérek volnának. Karosszériájuk nemcsak látványra tér el, állítólag kültakarójukon összesen két alkatrészük közös: az egyik a kilincs, a másik az antenna.

Formatervezési szempontból az utóbbi pár évben elég erős alibizést érzek a BMW-nél, ám az X2-ben vannak friss ötletek. A vesét kvázi fejjel lefelé fordították, a trapéz ezáltal lefelé szélesedik és erőt sugall. A négyhengeres motorokkal a hátsó kipufogócső átmérője 9 centi, akárcsak az X6-on. A dizájnt szolgálja a 20″ átmérőjű kerékszett is. Nincs rá égetően szükség, a 19-es felnikkel a fotókon látható autó épp elég látványos, de nem árt az extralistán.

Izgalmasak a kerékjárati ívek is, mert a szögletes sárvédő egyszerre sugall robusztusságot meg erőt és a csekély lejtéssel dinamizálja is az autót, még akkor is, ha épp áll. A cikkben látható galvánarany színű modellt az új M Sport X felszereltség dobja fel, tehát ne ebből a minden jóval megszórt autóból induljon ki, aki 15 millió forint alatt meg szeretné úszni az X2-est.