Münchenben leplezte le a Mercedes-Benz legújabb modelljét, az eseményre a Vezess-t is meghívták. Így a világ minden részéről érkező újságírókkal együtt elsőként láthattuk az újdonságot, amelyet akár Kecskeméten is gyárthatnak majd. Pontosabban ez a CLA még csak tanulmányautó, de a gyáriak már szinte minden pontjáról véglegesítve beszélnek, és amit a fotókon láttok, már szinte a kész forma.

Komoly showt hozott össze a márka a város központjában, de a leleplezés zártkörű volt, még Roger Faderer is megjelent a Mercedes-Benz első embere, Ola Källenius oldalán, amikor lekerült a lepel az új autóról. A fényekben úszó modellről még én sem tudtam levenni a szememet, kellett idő, hogy fel tudjam dolgozni a látványt, mert az új CLA szerencsére hasonlóan szép teremtés lesz, mint az elődje. De mindenhol is világít, ami egyelőre talán soknak tűnik, meglátjuk, mennyi marad belőle.

Csillagtenger és 750 kilométer – Ilyen lesz az új kecskeméti Mercedes! 1 /30 Már közel végleges formát mutat a Concept CLA Class Már közel végleges formát mutat a Concept CLA Class Fotó megosztása: 2 /30 Szokatlan megoldások, de szép, lapos formát kap az új modell is Szokatlan megoldások, de szép, lapos formát kap az új modell is Fotó megosztása: 3 /30 Rengeteg világítóelemet használtak rajta Rengeteg világítóelemet használtak rajta Fotó megosztása: 5 /30 Hossza miatt nem lehet olyan jó légellenállása, mint az EQS-nek Hossza miatt nem lehet olyan jó légellenállása, mint az EQS-nek Fotó megosztása: 6 /30 Millió csillagot lehet rajta számolni, ahol lehet, oda tettek Millió csillagot lehet rajta számolni, ahol lehet, oda tettek Fotó megosztása: 7 /30 Fantasztikusan látványos a hűtőmaszk imitációja Fantasztikusan látványos a hűtőmaszk imitációja Fotó megosztása: 9 /30 Túlzásnak tűnik a Csillag alakú fényszóró Túlzásnak tűnik a Csillag alakú fényszóró Fotó megosztása: 10 /30 Ritka látványos a beltér Ritka látványos a beltér Fotó megosztása: 11 /30 Egy darabból készültek az ülések, ez még rengeteget változhat a kész autóban Egy darabból készültek az ülések, ez még rengeteget változhat a kész autóban Fotó megosztása: 13 /30 Letisztult, de csillogó-villogó részletekkel dolgoztak Letisztult, de csillogó-villogó részletekkel dolgoztak Fotó megosztása: 14 /30 Superscreennek hívják az új műszerfalat, mini-LED technológiájú kijelzőkből áll, van fizikai tekerője a klímának Superscreennek hívják az új műszerfalat, mini-LED technológiájú kijelzőkből áll, van fizikai tekerője a klímának Fotó megosztása: 15 /30 Futurisztikus, de a műszerfal már nem fog sokat változni Futurisztikus, de a műszerfal már nem fog sokat változni Fotó megosztása: 17 /30 Az MB.OS az új fedélzeti rendszer, mesterséges intelligenciát is használ Az MB.OS az új fedélzeti rendszer, mesterséges intelligenciát is használ Fotó megosztása: 18 /30 21 colos felnik, csillagokkal természetesen 21 colos felnik, csillagokkal természetesen Fotó megosztása: 19 /30 A CLA alapja egy új platform és új akkumulátortechnológia, az EQXX tanulmányban tesztelték A CLA alapja egy új platform és új akkumulátortechnológia, az EQXX tanulmányban tesztelték Fotó megosztása: 21 /30 Az MMA platform gyártását Kecskeméten fogják végezni Az MMA platform gyártását Kecskeméten fogják végezni Fotó megosztása: 22 /30 Ez egyelőre négyfős, a végleges valószínűleg ötszemélyes lesz Ez egyelőre négyfős, a végleges valószínűleg ötszemélyes lesz Fotó megosztása: 23 /30 Maga a Mercedes-vezér, Ola Kallenius mutatta be a Concept CLA-t Maga a Mercedes-vezér, Ola Kallenius mutatta be a Concept CLA-t Fotó megosztása: 25 /30 Látványos show-elemekkel tették izgalmassá a bemutatót, jó látni, hogy végre nem crossoverben gondolkodnak Látványos show-elemekkel tették izgalmassá a bemutatót, jó látni, hogy végre nem crossoverben gondolkodnak Fotó megosztása: 26 /30 Letisztult formák, csinos és elegáns a CLA élőben Letisztult formák, csinos és elegáns a CLA élőben Fotó megosztása: 27 /30 Több száz fős közönségnek mutatták meg élőben a CLA-t Több száz fős közönségnek mutatták meg élőben a CLA-t Fotó megosztása: 29 /30 Vezetéstámogató rendszerei már a 3-as szintre is képesek lennének, szabályozás kérdése Vezetéstámogató rendszerei már a 3-as szintre is képesek lennének, szabályozás kérdése Fotó megosztása: 30 /30 2024-ben kezdődhet az új modell gyártása Kecskeméten 2024-ben kezdődhet az új modell gyártása Kecskeméten Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Müncheni Nemzetközi Autószalon előestéjének sztárja egy igazi látványosság. Nem SUV, nem crossover, de persze elektromos, hiszen 2039-ig a Mercedes teljes egészében megszabadul a belsőégésű motoros modelljeitől. Legalábbis jelen állás szerint ez a terv. Az új CLA koncepció már ezt a jövőt alapozza meg egy teljesen új platformmal, vadonatúj akkumulátor technológiával és több mint 750 kilométeres hatótávolsággal, ami már elég jó teljesítmény.

Erős jelenség

Mivel még csak tanulmányautóról beszélhetünk, semmi nem biztos, amit a fotókon látunk, de a gyáriak és Ola Källenius szerint is ez már nagyon közel van ahhoz, amit jövőre, 2024-ben fognak bemutatni sorozatgyártású CLA-ként.

Könnyed, elnyújtott lapos forma, egy igazi áramvonalas test, akárcsak elődje. A Mercedes dizájn igazgatója, Gorden Wagener ezt az irány vonalat sensual purity-nek nevezi, amit kb. érzéki letisztultságnak lehetne fordítani, és már évek óta gyúrják az újabbnál újabb modelleken. Az előző CLA is eszerint készült, utódja pedig a maximumra hajtja ezt a dizájn nyelvet, és még egy kicsit annál is tovább.

Már az új E-osztályon is furcsán mutat a hátsó lámpák csillag alakú belseje, de a CLA-n az elsők is felvették az embléma formáját. Ott a hűtőmaszk imitációja is millió csillagból kirakva, a felniket és az üvegtetőt is megszórták vele. Lassan már csak a fényezett elemek maradnak csillagok nélkül, de ki tudja meddig.

Azért is kellemes ránézni a CLA-ra, mert egy ilyen forma pont azt szolgálja, amire egy villanyautónak szüksége van; a hatékonyságot. Jó légellenállást ígér a lapos forma, de nem olyan jót, mint a nagyobb EQS. „Nagyban függ a légellenállás attól, milyen hosszú az autó. Tengelytáv kell hozzá, hogy lejjebb tudjunk menni, az EQS-nél ezért sikerült ennyire jól. Annak 0,20 a légellenállási együtthatója. Konkrét számokról még nem beszélhetünk a CLA esetében, de ennyire nem tud majd hatékony lenni, de jelentősen rosszabb sem.” Ezt már Christoph Starzynski, a Mercedes-Benz elektromos platformjainak fejlesztéséért felelős alelnöke árulta el egy személyes interjú alatt. Megegyeztünk abban, hogy valahol 0,21 és 0,22 között lesz a CLA cw-értéke.

Teljesen új elektromos platform

Vadonatúj moduláris padlólemez készült a CLA, pontosabban a CLA-osztály számára, ahogy most nevezik a gyáriak. Négyféle karosszéria érkezik majd az új MMA (Mercedes Modular Architecture) platformra, a szedán mellett készül ismét egy shooting break és két crossover is.

Ez egy elsősorban elektromos hajtás befogadására készített padlólemez, de nem zárja ki a belsőégésű motoros hajtást sem. A CLA esetében még számolunk a benzinmotoros változattal is, ennek részleteiről majd csak jövőre beszélhetünk” -mondta el Starzynski úr a beszélgetésünkön.

Arra, hogy lesz-e még dízel variáns határozott nem volt a válasza, de plug-in hibridre számíthatunk.

Ezt az új alapot az EQXX tanulmányautóban alkalmazták először, ami elsőre csak egy szobornak tűnik, valójában tökéletesen működőképes. Annyira, hogy az egyik változattal még autóztatták is a látogatókat München belvárosában. Ebben pedig már az az új elektromos hajtás dolgozik, amit a CLA-nak is szánnak, és ami egészen új szintre emelheti a villanyautók között használhatóságban.

Szilikon-karbid technológiát használnak az inverterben és szilikon-oxid anód kialakítást az akkumulátorban. Ezen megoldásokkal 93%-os hatásfokot érnek el nagyjából a jelenlegi akkumulátoroknak megfelelő méretben. Azt, hogy pontosan mekkora akkut fog kapni pontosan a CLA, még nem árulták el. Azt viszont igen, hogy a fogyasztása különösen alacsony, 12 kWh/100 kilométer, amivel több mint 750 kilométerre elég hatótávolságot tud elérni, vagyis valahol 65-70 kWh kapacitású lesz az akkumulátor.

Az EQXX-ben tesztelt hajtással több mint 1000 kilométeres hatótávolságot értek el a tanulmányautóval 10 kWh/100 kilométer alatti fogyasztással. Az ideálisabb és aerodinamikailag tökéletesített forma ebben sokat segített, ha a CLA a valóságban a 15-öt meg tudja majd közelíteni, máris jelentős fejlődést hozhat már jövőre.

Emellett 800 voltos feszültségen üzemel a rendszer, 250 kilowattos töltés felvételére képes, amivel 400 kilométeres hatótávolság már 15 perc alatt bele tölthető. Azért ez jól hangzik.

Kevesebb veszélyes anyag, szélesebb használhatóság

Első körben 175 kilowattos (238 LE) villanymotort kap az új CLA a már említett új technológiát használó inverterrel egybe építve (EDU, Electric Drive Unit). Kisebb helyet foglal mint a jelenleg használt egységek és az állandó mágneses szinkronmotor szinte egyáltalán nem tartalmaz ritkaföldfémet, majdnem 0%, ahogy a Mercedes-Benz fogalmaz.

A technológia és az akkumulátor már ebben az autóban is lehetővé teszi majd, hogy energiatárolóként lehessen használni, vagyis nem csak hajtásra tudja felhasználni a felvett áramot, hanem ki is lehet venni belőle. Betáplálható egy ház áramellátásába, vagy üzemeltethető róla egyéb elektronikai eszköz, így például egy napelem rendszer tároló akkumulátoraként is szolgálhat, ha csak otthon áll az autó és éppen nem használják.

Műszerfal kijelzőkből

Úgy tűnik, a Mercedesnél hisznek abban, hogy a teljes műszerfalnak kijelzőkből kell állnia, és ennek a megoldásnak az egyik új generációját láthatjuk a CLA koncepcióban. Azért nem a Hypercsreen új generációját, mert annál kisebb, nevében is más megoldást használnak. Teljes szélességű üveg alá kerül ebben a megoldásban is három kijelző, de mindegyik ugyanakkora, a neve pedig Superscreen.

OLED helyett mini-LED technológiát használ, 3D megjelenítésre képes, mint az S-osztályban és az EQS-ben, a háttérszoftver pedig már nem az MBUX, hanem az új MB.OS (Mercedes-Benz Operating System). Élesben alkalmazza a mesterséges intelligenciát, amely tanul, a sofőr, a tulajdonos, az utasok keze alá dolgozik, hogy pontosan milyen funkciókkal és miként, azt egyelőre nem árulták el.

Érdekes pont a kijelzőn és a műszerfalon a klímakonzol megoldása. Korábban az EQXX tanulmányban megjelent egy fizikai gombokkal működő klímapanel, a CLA tanulmányban viszont nincs ilyen, helyette az első utas és a sofőr is külön kap egy-egy fizikai tekerőt a műszerfal két szélén. Komplex megoldás ez, mert a tekerő maga az állító gyűrű, közepén a kijelzővel, és még a légbeáramlás is itt történik. Középen pedig rejtve a műszerfal alatt és felett.

Hogyhogy visszatérnek a fizikai kapcsolók a klíma-állításhoz? Hiányolták a vásárlók a Mercedesekből? Tettem fel a kérdést Christoph Starzynskinek, aki erre egyelőre csak annyit válaszolt, hogy „Változnak az idők és próbálunk mindig valami újat kitalálni. Ez most egy ilyen generáció lesz, amiben valamilyen szinten, formabontó megoldással megjelennek a fizikai tekerők. A Mercedes ügyfelek alapvetően szeretik a kijelzőről irányítható szellőzést, ez most egy új megoldás lesz.”

Önvezetésre előkészítve

Teljes technológiai arzenállal szerelnek fel minden CLA-t a jövőben. A tanulmányautó tetején lévő LiDAR szenzor is sorozatgyártásba kerül majd a modellen, a kategóriájábanban valószínűleg elsőként. A hardver így 3-as szintű önvezetésre lehetne képes, ha a szabályozások engednék, egyelőre azonban csak a 2-es szint sokadik alverziójának engedélyezése folyik, az sem minden országban. Mit is jelent ez pontosan?

Jelenleg egy új Mercedes-Benz modell, például az EQE SUV már Magyarországon is képes önállóan sávot váltani, Németországban pedig már működik az autópálya asszisztens, vagyis nem kell megfogni sem a kormányt 10 másodpercenként. Hogy ennél is távolabb nézzünk, van már olyan parkoló is Németországban, ahol a teljes, 4-es szintű önvezetés is működik, vagyis a sofőr kiszáll, az autó pedig helyet keres magának. Ebben az egy parkolóban már bármelyik erre képes sorozatgyártású Mercedest el lehet engedni.

Ahhoz, hogy ezek a rendszerek működőképesek legyenek, tökéletes útfelfestések és információk kellenek. Ilyen információkat az új Mercedesek már meg tudnak osztani egymással Car-to-X rendszeren keresztül, amely már Magyarországon is működik, több-kevesebb sikerrel. Fals információk jelennek meg egy-egy úthiba miatt, ami okozhat problémát a rendszerben.

Magnus Östberg, a Mercedes szoftverekért felelős vezetője szerint „Minden országban felvesszük a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és szervezetekkel. Az úthálózatok állapotáért mi személyesen nem tudunk tenni semmit, de az autóktól érkező információkat eljuttatjuk a közutak kezelőihez is. Nehéz feladat, hiszen az autóknak tájékozódniuk kell, a rendszerek akkor működnek tökéletesen, ha az út is rendben van”

Biztonság a hátsó ülésen is

Magas biztonsági rendszer arzenálja mellett még a hátsó ülés foglaltságát is aktívan figyeli az új CLA. A rendszer hasonlóan működik majd, mint a Hyundai és Kia modellekben már pár éve, figyelmeztet, hogy ne felejtsük a hátsó ülésen a gyereket vagy a szundikáló nagymamát. Nem tűnik igazán nagy dolognak, de évente több ehhez köthető haláleset is történik, amikor a forró autóban hagyják a gyereket a sofőrök, ezzel pedig megelőzhető a tragédia.

Kecskeméten fog készülni az új CLA is

„Három helyen fog készülni az új MMA platform, Németországban, Pekingben és Kecskeméten, ezt már biztosan kimondhatjuk. Hogy pontosan melyik modell melyik gyárban fog készülni, arról egyelőre nem adhatunk pontos információkat, de az biztos, hogy Kecskeméten valamelyik készülni fog.” – Ezt már a gyártásért és ellátásért felelős Jörg Burzner árulta el a Vezessnek adott interjújában.

„Már most is készül elektromos modellünk Kecskeméten, az EQB, így nem kérdés, hogy alkalmas villanyautó gyártásra, ráadásul jól is teljesít a gyár.”- teszi hozzá Burzne.

Pár hónappal ezelőtt elkezdték kibővíteni a kecskeméti gyárat, és ez a bővítés folytatódik az új MMA platform gyártásba küldéséig.

Azért is van szükség a kecskeméti gyár bővítésére, mert jövőre nem csak az MMA platform gyártása kezdődik el, de mellette egy másik, belsőégésű motor befogadására képes platformot is gyártani fogunk, így nő a gyártási kapacitás is.

„Fontos ez az új, kompakt modellekhez szánt elektromos platform a márka életében és éppen azért választottuk egyik gyárnak a kecskemétit, mert remek a csapat, nagyon meg vagyunk elégedve a munkájukkal, így mindenképp részesei lesznek a márka jövőjének.” – mondta büszkén Burzner. Így továbbra is nagy része lesz a magyar gyárnak a Mercedes-Benz új modelljeiben.

Jövőre indulhat el az új CLA gyártása, addig persze meg fogjuk ismerni a teljes sorozatgyártásra kész modellt is, de a vezetőség tagjai azt ígérik, az itt látott tanulmányhoz képest már nem fog jelentősen változni a forma, a technikai tartalom pedig a tanulmányautónál ígértekhez igazodik.