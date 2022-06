Röviden – Lexus RX, 2022 Mi ez? A Lexus legnépszerűbb modelljének új, ötödik generációja. Az RX-ből eltűnt a V6-os motor, jött viszont új turbós négyhengeres, háromféle hibrid hajtáslánccal szerelik, az egyik konnektorról is tölthető. Mit tud? Lexusos kényelmet magas üléspozíciókkal, részletgazdag utastérrel, takarékos hajtásláncokkal. Mibe kerül? Egyelőre még sem a magyar, sem a nemzetközi ára nem ismert. Kinek jó? Akik az előző RX-et is szerették, és akik takarékos, kényelmes prémium-SUV-t keresnek.

Megszaladt az SUV-k iránti kereslet az elmúlt évtizedben, és a Lexus is elég hamar ismerte fel, mire is lesz szükség, ezért a nagy rohamra az RX már széles körben ismert modell volt. A Lexus nagy SUV-ja 1998-óta van velünk, második generációja óta már hibrid kivitelben is készül, több mint 3,5 millió darab kelt el belőle az első generáció bemutatása óta. Sikeres Amerikában és Európában egyaránt.

Most tartunk az RX ötödik generációjánál, amelynek világpremierjét Brüsszelben tartotta a gyártó, a Vezesst pedig meghívták a legfontosabb modell jövőjének bemutatójára. Az RX-nek kiemelt szerepe van, hiszen ahogy a Lexus európai igazgatója, Spiros Fotinos elmondta: bár még mindig a limuzinok adják a márka alapköveit és tradícióját, ezért továbbra is kínálnak ilyen modelleket, de sokkal több RX-et adnak el náluk. Vagyis az RX-nek legalább annyira jónak kell lennie, mint egy Lexus limuzinnak, semmivel nem nyújthat kevesebbet.

Turbóval, kisebb motorral, nagyobb kényelemmel – Itt az új Lexus RX! Turbóval, kisebb motorral, nagyobb kényelemmel – Itt az új Lexus RX! 1 /38 Brüsszelben mutatkozott be az ötödik generációs Lexus RX, ott voltunk a leleplezésen Brüsszelben mutatkozott be az ötödik generációs Lexus RX, ott voltunk a leleplezésen Fotó megosztása: 2 /38 Az RX 500h F-Sport modell 400 milliméteres féktárcsákat kap előre Az RX 500h F-Sport modell 400 milliméteres féktárcsákat kap előre Fotó megosztása: 3 /38 Külsőre is eléggé más az F Sport, de tehnikából is többet kap Külsőre is eléggé más az F Sport, de tehnikából is többet kap Fotó megosztása: 4 /38 Teljesen LED-es fényszórói vannak, felárért kitakargatós matrix-LED-es Teljesen LED-es fényszórói vannak, felárért kitakargatós matrix-LED-es Fotó megosztása: 5 /38 Nem nőtt, csak az arányai változtak Nem nőtt, csak az arányai változtak Fotó megosztása: 6 /38 Kisimultabb, de nagyon hasonlít az elődjére Kisimultabb, de nagyon hasonlít az elődjére Fotó megosztása: 7 /38 Megy össze a Lexus orsó alakú hűtőmaszkja Megy össze a Lexus orsó alakú hűtőmaszkja Fotó megosztása: 8 /38 Látni benne a régi RX-et és az új NX-et is, nem igazán egyéniség, de nagyon elegáns autó Látni benne a régi RX-et és az új NX-et is, nem igazán egyéniség, de nagyon elegáns autó Fotó megosztása: 9 /38 Fotó megosztása: 10 /38 A lámpák sarkaiban már hagytak helyet a jövőben érkező fejlett vezetéstámogató rendszerek, akár önvezető rendszerek szenzorainak A lámpák sarkaiban már hagytak helyet a jövőben érkező fejlett vezetéstámogató rendszerek, akár önvezető rendszerek szenzorainak Fotó megosztása: 11 /38 Magas lett a homloka, innen lehet majd felismerni Magas lett a homloka, innen lehet majd felismerni Fotó megosztása: 12 /38 Ez mintha a régi RX lenne Ez mintha a régi RX lenne Fotó megosztása: 13 /38 Összekötötték a lámpákat hátul, nagy betűkkel írták rá a modell nevét Összekötötték a lámpákat hátul, nagy betűkkel írták rá a modell nevét Fotó megosztása: 14 /38 4,9 méter hosszú, tengelytávja 6 centivel hosszabb az elődjénél 4,9 méter hosszú, tengelytávja 6 centivel hosszabb az elődjénél Fotó megosztása: 15 /38 Nagyjából 600 literes a csomagtartó, a padló 3 centivel van alacsonyabban, mint korábban, nincs hétüléses változtat és nem is lesz Nagyjából 600 literes a csomagtartó, a padló 3 centivel van alacsonyabban, mint korábban, nincs hétüléses változtat és nem is lesz Fotó megosztása: 16 /38 Fotó megosztása: 17 /38 Csinosak a részletei Csinosak a részletei Fotó megosztása: 18 /38 A plug-in hibrid 6,6 kilowattos töltésre képes váltóáramról A plug-in hibrid 6,6 kilowattos töltésre képes váltóáramról Fotó megosztása: 19 /38 Digitális a műszeregység, a karakterek ismerősek Digitális a műszeregység, a karakterek ismerősek Fotó megosztása: 20 /38 Elektromos kapcsoló csak a váltókar, már nincs fizikai kar, mint korábban Elektromos kapcsoló csak a váltókar, már nincs fizikai kar, mint korábban Fotó megosztása: 21 /38 Jó fogású a kormány, kiválóak az anyagok, lehet műbőrözésű is, hogy teljesen állati eredetű anyagoktól mentes legyen az utastér Jó fogású a kormány, kiválóak az anyagok, lehet műbőrözésű is, hogy teljesen állati eredetű anyagoktól mentes legyen az utastér Fotó megosztása: 22 /38 14 colos a multimédia kijelzője, enyhén a sofőr felé fordították 14 colos a multimédia kijelzője, enyhén a sofőr felé fordították Fotó megosztása: 23 /38 Jó oldaltartásúak az F Sport ülései, az anyaghasználat nagyon minőségi Jó oldaltartásúak az F Sport ülései, az anyaghasználat nagyon minőségi Fotó megosztása: 24 /38 Hátul tágas a tér, elektromosan állítható a támla dőlése Hátul tágas a tér, elektromosan állítható a támla dőlése Fotó megosztása: 25 /38 Harmonikus, látványos, mégsem sok az RX belső látványvilága Harmonikus, látványos, mégsem sok az RX belső látványvilága Fotó megosztása: 26 /38 Hátul is klimatizáltak a szélső ülések Hátul is klimatizáltak a szélső ülések Fotó megosztása: 27 /38 Nem V8, 2,4 sornégy turbó, 371 lóerővel, két villanymotorral Nem V8, 2,4 sornégy turbó, 371 lóerővel, két villanymotorral Fotó megosztása: 28 /38 6 másodperc alatt gyorsul fel az RX 500h álló helyzetből 100-ra 6 másodperc alatt gyorsul fel az RX 500h álló helyzetből 100-ra Fotó megosztása: 29 /38 Van sok zongoralakk, de szép anyagokból sokkal több van mellette Van sok zongoralakk, de szép anyagokból sokkal több van mellette Fotó megosztása: 30 /38 A 360 fokos kamerarendszer olyan, mint az LS-ben, ez épp nem naprakész még mindig, a rendszer egyébként nem rossz A 360 fokos kamerarendszer olyan, mint az LS-ben, ez épp nem naprakész még mindig, a rendszer egyébként nem rossz Fotó megosztása: 31 /38 A multikormány gombjait képes a HUD-ra vetíteni, vizuálisan látjuk magunk elött, mit fogunk csinálni A multikormány gombjait képes a HUD-ra vetíteni, vizuálisan látjuk magunk elött, mit fogunk csinálni Fotó megosztása: 32 /38 Szépek a dombornyomyott fejtámlák Szépek a dombornyomyott fejtámlák Fotó megosztása: 33 /38 Elektromos a kilincs kívül és belül is, de van vészfunkciója, mechanikusan is nyitható Elektromos a kilincs kívül és belül is, de van vészfunkciója, mechanikusan is nyitható Fotó megosztása: 34 /38 Még a padlószőnyeg is bőrözött Még a padlószőnyeg is bőrözött Fotó megosztása: 35 /38 A fekete csomag az F Sport része A fekete csomag az F Sport része Fotó megosztása: 36 /38 Tekintélyes jószág, magas az orra, de nem kell félnie a gyalogosoknak, megáll magától, ha bajt észlel Tekintélyes jószág, magas az orra, de nem kell félnie a gyalogosoknak, megáll magától, ha bajt észlel Fotó megosztása: 37 /38 Fotó megosztása: 38 /38 Felnijei 19 vagy 21 colosak lehetnek, sportgumikat kap az F Sport modell Felnijei 19 vagy 21 colosak lehetnek, sportgumikat kap az F Sport modell Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Ahhoz, hogy az RX naprakész legyen, alapjaitól kellett újjáépíteniük, hiszen a kifutó modellben olyan technikai megoldásokat alkalmaznak, amelyekre az európai szabályozások szerint már akkor sem érdemes építeni, ha hibrid a hajtáslánc. A VQ35 kódjelű V6-os szívó benzinmotor repül, könnyes búcsút veszünk tőle, és a Lexus SUV-jának történelmében beköszönt a turbókorszak.

Persze nem ez az egyetlen újítás, sokat fejlődött az autó. Nézzük, mit tud az új Lexus RX!

Nagyon ismerős, kicsit új

Pontos napi tervünk szerint csak délután mutatták be az új RX-et a szűk sajtónak. Valamikor délben érkeztünk meg Brüsszelben a premier helyszínéhez, egy fotóstúdióhoz, ahol rendezők sürögtek-forogtak és ügyeltek arra, hogy idő előtt ne lássa senki az autót, pláne ne posztoljon róla, hiszen csak egy nap múlva járt le az embargó.

A terem egyik ajtaja azonban valahogy nyitva maradt, én pedig a kávémért tartva belestem – nyilván ilyenkor az ember kíváncsi. Rögtön rajtakapott az egyik japán tervező és készségesen becsukta az orrom előtt az ajtót, figyelmeztetve, hogy ennek még nincs itt az ideje. Ha bárki megkérdezné, mit láttam, azt mondanám, hogy egy NX-et, amit tavaly pont ugyanitt láttam először, semmi különös, csak kék volt. Pont ennyire lett új az RX dizájnja.

Megszólalásig hasonlít kisebb testvérére, a legfrissebb dizájnirányzatot szinte maradéktalanul húzták rá egy nagyobb testre, és pont olyan, mintha amikor M-es méretűként valaki úgy van vele, hogy ő akkor is S-es pólókat hord. Nyújtottabb az orra, jobban feszülnek a fenekén az ívek, ráadásul az orrára túl szűk a maszk. Nem fedi be úgy az elejét a Lexus orsója, mint az NX-nél, ettől furcsán magas a homloka. Felismerhető, más, de inkább karakteres, mint szép.

19 vagy 21 colos felnijei lehetnek, és még az utóbbiak sem tűnnek nagynak alatta. Vagyis az RX jókora autó, amit az adatok is megerősítenek: 4890 milliméter hosszú, 1920 mm széles és 1710 magas, vagyis csak alig tér el az elődjétől. Tengelytávja 60 milliméterrel nőtt, most 2850 milliméter, a nyomtáv pedig elöl 15, hátul 50 mm-rel bővült, azaz elvileg minden változás a nagyobb belső térhez és a jobb vezethetőséghez vezet.

Összekötötték a hátsó lámpákat, mint minden új Lexuson, és középre nagy betűkkel került fel a márka neve, embléma viszont nincs. Jól áll neki az a trükk, amit a Range Rover és most már a Kia is használ, hogy nem alul, hanem felül rögzítik az ablaktörlőt, így a légterelő alatt nem is látszik, nagyon elegáns. Összességében igen letisztult az RX hátsó része.

Sziluettjét két dolog határozza meg alapvetően. Az egyik az üveg-fém felületek aránya, amelynél, miután a a sportosságra szavaztak, viszonylag keskeny ablakokat látunk. Másrészt viszont az üveg felső élének hullámzása visszaköszön az ajtók lemezin, mintha csak a szél fújta ezeket ilyenné.

Az ötödik generációs Lexus RX-szel többet is kaphat a vásárló, mint korábban, tisztességes változtatásokon átesett F Sport modell is készül. Ennek a sportosabb jellegű variánsnak eltérőek a lökhárítói: ami az alapmodellen króm, az itt fekete, és ez a szín kerül a felnikre is. Érdekesség, hogy csak a csúcsmodell és az alapváltozat választható F-Sportként, utóbbi viszont Magyarországra nem érkezik.

Tágasabb, részletesebb, otthonosabb

Egészen más bejutni az új Lexus RX-be, mint eddig. A kilincsek belső oldalon található mikrokapcsoló megnyomására pattan fel az ajtó – könnyed és elegáns mozdulat, nagyon illik az autóhoz. Kiszálláskor hasonló megoldással találkozunk, az E-Latch rendszerben a belső kilincs is egy nyomni való kapcsoló, pont a hüvelyujjra áll, ha megfogjuk az ajtóbehúzót, nagyon kényelmes. Ha baj lenne, akkor hagyományosan is lehet húzni a kart, és úgy mechanikusan működteti a zárat. Ügyes, hogy emiatt nincs még egy kilincs az ajtón.

Az új RX utasterében az úgynevezett Tazuna koncepció érvényesül, vagyis elöl szinte minden a sofőrre koncentrál. Picit feléje fordították az új 14 colos központi kijelzőt, és kapott egy teljesen új kormányt. Erre kerülhet faberakás is, de már nem lakkozott, csúszós, mint korábban, hanem sokkal kellemesebb, nyílt pórusú matt felület, és csak a belső ívekre. A kialakítás hasonló, mint az új NX-ben.

Anyagaiban sokat fejlődött a modell, de a kidolgozás sem utolsó. Nagyon sok az aprólékos, gyönyörűen sikerült részlet. Ahogy az ajtókárpitok Alcantara-betétje folytatódik a műszerfalon, ahogyan dombornyomták a felületeket, ahogy varrták az anyagokat, minden nagyon szép és kellemes a szemnek. Rengeteg a látnivaló a kárpitelemeken, de semmi nem sok, megvan a formák és anyagok összhangja. Ízléses az RX utastere, még úgy is, hogy sok a zongoralakk-felület, ezt ellensúlyozandó, nagyon szép faberakás is kérhető a középkonzolra.

Ha pedig valaki nem szeretne állati bőrrel találkozni az RX-ében, már arra is van lehetőség. A vegán anyagok használata egyre népszerűbb, és ez itt is érvényesül. Ez persze egy viszonylag könnyű módja annak, hogyan használhassanak műbőrt az új autókban, viszont nem könnyű elérni a minőségi hatást ezeknél az anyagoknál. A kormány bevonata kritikus pont, így végső soron merész, hogy bevállalták, hogy nem bőrrel vonják be.

Tágas az új RX utastere, észrevehetően nagyobb a hely hátul, az utasok lábfeje is befér az ülések alá, így kényelmesebb, mint elődje. Hátul is szellőztethetőek és persze fűthetőek is az ülések, az pedig magától értetődik ezen a szinten, hogy mindkét funkció elérhető az elsőknél is. Jókora napfénytető engedheti be a természetes fényt az utastérbe és Mark Levinson hifi szolgáltathatja a hangulatot.

A 14 colos multimédia-kijelzője mögött pedig a gyártó szerint 3,6-szor gyorsabb processzor dolgozik, mint az előd rendszerében, ezzel nagyjából pont elérték a szegmensben ma használt multimédiák szintjét, ami nagy előrelépés a márkánál.

Két USB-csatlakozó kerül a műszerfal közepére és kettő a könyöklőbe. Van vezeték nélküli telefontöltés és vezeték nélküli Apple CarPlay-elérés, ugyanakkor az androidosoknak még kábelen kell csatlakozniuk. Van lehetőség okostelefonos applikációval csatlakozni az új RX-hez, amin keresztül láthatjuk az autó helyzetét, nyithatjuk-zárhatjuk az ajtókat, időzíthetjük a szellőzést és a töltést is menedzselhetjük.

Bár a csomagtartó méretei változtak, az arányai is újak, így a gyáriak szerint nagyjából ugyanakkora, mint korábban volt, vagyis valahol 590-600 liter közötti helyre lehet pakolni. Hivatalos adatot még nem árultak el. Nagy változás viszont, hogy elődjével szemben az új RX-ből nem lesz sem nyújtott, sem hétüléses kivitel. Az előzőből tanulva nem tartották fontosnak, hogy egy majdnem ugyanakkora autóban viszonylag szűk harmadik sort alakítsanak ki és a vásárlók sem igényelték. Spiros Fotinos elárulta, hogy a hétüléses modellekre érzékeny piacokon, mint például Amerikában, sokkal nagyobb autókra van szükség, mint a korábbi Lexus RX L. Oda a Land Cruiser klónja, az LX kell.

Turbómotor, konnektoros tölthetőség, okos hajtás és sportmodell

Teljesen új modell az ötödik Lexus RX, a fejlesztők szerint 95%-ban új alkatrészeket használtak, a maradék 5%-ot pedig a csavarok, alátétek, patentek teszik ki, szóval a lényeg valóban az. A GA-K padlólemez persze ismerős, az NX is erre épül, de az RX méretei mások. Az új platform keresztmotoros elrendezésű és kisebb motorokhoz készült. Így míg a korábbi RX-ben V6-os benzinmotor is dolgozott, az újban ilyen már nincsen és nem is lesz.

2,4 és 2,5 literes motorokra vált az RX is, ezek pont ugyanazok, amiket az NX-ben is megismerhettünk, de jött egy újdonság is, méghozzá egy turbómotor. Az RX 500h jelölés másra utal, de ebben egy 2,4 literes négyhengeres turbómotor alapozza meg a hibrid hajtást. Ez nem teljesen új, korábban az NX-ben is használták, de csak keleti piacokon és Oroszországban árulták, Magyarországon és nyugatabbra nem. Ezzel a motorral létezik benzines alapmodell az RX-ből 350 néven, de szintén nem fogunk találkozni vele.

Az RX 500h-ban lévő 2,4-es turbós benzinmotor egy egészen új hibrid rendszer fő egysége. A hajtásláncban hatfokozatú dupla kuplungos automata váltó dolgozik, valamint találunk egy villanymotort elöl és egyet a hátsó tengelynél. Fizikai összkerékhajtás nincs, de a rendszer okos és állandó összkerékhajtással szolgál. A hátsó elektromos motor 80 kilowatt teljesítményű, a rendszer pedig összesen 371 lóerővel szolgál. 6,0 másodperces 0-100-as sprintet és 220 km/h-s csúcssebességet ígér. A Lexus ezzel venné fel a versenyt a német prémiummodellekkel, de főként a dízeles konkurensek ellenfelének készült. A megállásról ennél a modellnél megnövelt, 400 milliméter átmérőjű féktárcsák gondoskodnak.

Direct4 névre keresztelt összkerékhajtása nyomatékvektor-szabályzással tartja stabilan az RX-et kanyarban, emellett pedig az alapáron járó adaptív lengéscsillapítás is segít. Az F Sport modellként elérhető 500h valóban virgoncnak ígérkezik, hiszen kanyarodáskor még hátsókerék-kormányzás is segíti. 50 km/óra felett az első kerekekkel azonosan fordulnak a hátsók, míg az említett tempó alatt ellentétesen állnak be, 4 fokban, ami a fordulókörnek tesz jót.

Az RX 450h+ modell az NX-ben megismert konnektorról is tölthető hibrid hajtásláncot rejti. Akkumulátora 18,1 kWh-s lítium-ion, míg a hagyományos hibridekbe nikkel-metálhidrid kerül. A 2,5 literes Atkinson-ciklusú szívó benzinmotor mellett elöl egy 182, hátul egy 54 lóerős elektromos motor hajt, így szintén képes az összkerékhajtásra, de itt nem állandó, mint az új 500h esetén. A 306 lóerős összteljesítményű plug-in hibrid nagy dobása, hogy 65 kilométeres elektromos hatótávolságra képes. Ami a dinamikát illeti, ott 7 másodperces 0-100-as gyorsulást, és 200 km/órás végsebességet kínál.

Toyota-nyelven öntöltő hibrid a belépőmodellként érkezett RX 350h. Ebben egy 2,5 literes Atkinson-ciklusú szívó benzinmotor dolgozik és a megszokott bolygóművön, vagy más néven e-CVT-n keresztül adja le az erejét a kerekek felé. A rendszerteljesítmény 245 lóerő, a rendszernyomaték 430 Nm.

Biztonságban is fejlődött

Minden változatához számos aktív vezetéstámogató rendszert kínál az új RX. Távolságtartó tempomat és sávtartó asszisztens is szerepel a fedélzeten, vészfékasszisztense pedig a gyalogosokat és kerékpárosokat is meg tudja különböztetni, baj esetén képes állóra fékezni az autót. Ezeken felül pedig opciósan elérhető a sávváltási asszisztens is, ami autópályán segít átkormányozni az RX-et a másik sávba biztonságosan, az irányjelző használatával.

Képes a kormányzásba is automatikusan belenyúlni, ha fékezéssel már nem tudná elkerülni a balesetet, de az oldalirányú ütközésekre is figyelmezteti a sofőrt. Akkor is jelez a vezetőnek, ha az elbóbiskolna, vagy csak nagyokat pislogna a kormány mögött. Egy kamera figyeli folyamatosan a tekintetét, ha pedig nem reagál az autó figyelmeztetéseire, lelassít, majd lehúzódik az út szélére és megáll – magától. Az aktív biztonságról gondoskodnak az elektromos ajtózárak is: ha gépjármű vagy kerékpár érkezik hátulról, addig nem engedi kinyitni az ajtót, amíg az nem biztonságos.

Egyelőre annyira friss a Lexus RX ötödik generációja, hogy még mi is csak stúdióban láthattuk, a vezetése ezután jön, ahogy nagyon sok pontos műszaki adat is. Annyi biztos, hogy a bőségesek a lehetőségek a hajtáskombinációk terén és az autó kényelme sokat fejlődött. Az új RX is része a márka jövőbe tekintő elektrifikációs terveinek. Arról azonban biztosítottak bennünket, hogy teljesen elektromos hajtású biztosan nem készül belőle, azt a szerepet az új RZ, és a később annak padlólemezére épülő modellek fogják vállalni.