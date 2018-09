Olvass tovább

Papíron csak pár centiméterrel tolódtak el az arányok, de a változás mégis szembetűnő

Rácsodálkozhattunk arra, hogy a 2006 óta piacon lévő típus mennyit fejlődött, és mennyire próbált egyre jobban megfelelni az elvárásoknak az évek során. Alternatív választásból az elsők közzé lépett elő, és ezt ennek a sziszifuszi reszelésnek köszönhetik a koreaiak. Mindig figyelték a visszajelzéseket, az autósok, szakújságírók óhaját, annyira, hogy a harmadik generációval még a nevet is megváltoztatták, elmaradt az elhelyezéssel gondot okozó aposztróf, immár egyszerűen Ceed a típus, hogy nekünk ezzel se kelljen vesződni.

Sőt az európaiság hitvallását is belepasszírozták a névbe, a Ceed nem más, mint mozaikszó, a Community of Europe, with European Design rövidítése.

Külső

A Kiánál még mindig ezerrel dolgoznak egy saját márkaarculaton, évtizedeken átnyúló meló ez, aminek jelenleg a Kia Stinger a pörölye. Most is feltűnt, mint ihlető alap, de azért a közös elemek felsorolása megállt kettőnél, leginkább a tigrisorrnak becézett hűtőmaszk köti össze, teszi felismerhetővé a koreai modelleket. A Stinger felébreszti az érdeklődést, hogy a Ceed-nek már ne kelljen, mert utóbbi széles tömegekhez szól, és ilyen esetben nincs helye az extremitásoknak.

Így kívülről a Ceed tipikus szép, új autó, amit meglesnek a szomszédok, de nem röhögnek vicces dudorain, szétvágott, egymás alá-felé rendezett fényszóróin. Inkább csak csodálják, hogy van valami porschés a 2×4 LED-pontból álló nappali menetfényében, az agresszív rajzolatú lökhárítót, és az elődhöz képest szélesebb, alacsonyabb, arányosabb alakot.

Ezt a méretbeli változást csak részben igazolják a számok, a kocsi két centivel szélesebb, 23 mm-rel alacsonyabb elődjénél. A tengelytáv maradt 2,65 méter, de az első és hátsó túlnyúlás egyaránt 2-2 centivel csökkent. A kombi esetén viszont 115 mm-rel nőtt hátul a kerék mögötti rész, nyilván a nagyobb 625 literes csomagtartó miatt. Az autó alapvető sziluettje tehát kevéssé változott, a harmonikusabb hatást főleg az immár szinte vízszintes övvonal adja.

Az előd egy nyújtózkodó macskához hasonlított, egyre vaskosabbnak hatott a far felé. Ez a hatás tűnt el teljesen az új Ceednél, ami klasszikus, már-már Volkswagen Golfos ötajtós arányokat kapott.

Az autó 11-féle gyári színben rendelhető, és remélhetőleg lesznek vásárlók, akik az egyenszürke helyett a mutatós kéket, pirosat (Blue Frame és Track Red) választják majd, a kerékméretek maradtak a józan mértékletesség szintjén, a legnagyobb gyári felni 17 colos, de így is mutatós a kéttónusú kialakítással.

Belső

Az európai, de leginkább német szellemű tervezés a beltérben is tetten érhető, a kezelőszervek jól rendezett polcokon sorakoznak, a középkonzol tetején 5-7-8 colos méretben rendelhető érintőképernyő ül, rendelhető rengeteg fényes fekete lakkal leöntött felület, van JBL prémium audiórendszer, vezeték nélküli telefontöltés, és a koreai márkákra jellemzően fűthető-szellőztethető ülések elől, fűthetőek hátul, sőt a kormány, és a szélvédő is kaphat fűtőszálakat.

A legnagyobb képernyővel járó TomTom navigációhoz hét év térképfrissítés jár, amihez már több online szolgáltatás is elérhető, de természetesen lehetőség van a mobilos integrációra is. A röpke, pár kilométeres menetpróbán kevés derült ki az utastér egyéb tulajdonságairól, az üléspozíció kényelmesnek tűnt, kellően mélyen ülünk, az oldaltartás átlagos, de majd jön a Proceed, és Ceed GT amelyek pótolják a sportos hangulatot.

Valószínűleg ezek a később érkező kivitelek hozzák el majd a színeket is az utastérbe, mert jelenleg a fekete uralkodik, csak az A-oszlop felett világosabb a kárpit, a fekete alap helyett választhatunk EX opciós fekete színcsomagot, vagy opciós szürkét, esetleg fekete bőrt, de talán ezt is a piac diktálja, az új autó vásárlók végtelenül praktikusak, és nem mernek világosabb árnyalatot választani.

A műszerfal maradt hagyományos analóg, a Kia szerint még nem jött el a mindent elborító kijelzők ideje, elég a két főműszer közötti színes panel.

A szélesre nyíló ajtón át hátra is könnyű beszállni, átlagos a térkínálat, igaz a sajtótájékoztatón kiemelték a kategóriában elsőnek számító vállteret, amit kellő számú váll híján nem tudtam igazán átérezni. Hátul a csomagok 395 literes teret élvezhetnek, ez az érték is kiemelkedően jó, az Astra, Golf kisebb teret kínál, de például a Honda Civic 495 literrel licitál rá mindenkire.

Technika

A Ceed motorpalettája az 1,4 literes, 100 lóerős szívó benzinessel indul, ezt követi a már előző generációban bemutatott egyliteres turbó, három hengerrel, 120 lóerővel. Az 1,4 literes négyhengeres benzines turbó (amit a testvérmodell i30-ból már ismerünk) 140 lóerős, jelenleg ez a legerősebb benzines, az 1,6 literes dízel pedig 115 vagy 136 lóerős változatban rendelhető a kocsihoz.

Mivel a Ceed karosszériájának több mint 50 százaléka nagyszilárdságú acélból készült, így a tömeg 23 kilogrammmos csökkentése mellett sikerült javítani a torziós merevséget, kerek 30 százalékkal.

Bővül a család

Érdekes adatok, de még érdekesebb az a tempó, ahogy bővülni fog a Ceed család. A hazai bemutatóval szinte egy időben jöttek a hírek az új karosszériaváltozatokról, a Kia Proceed korábbi kupéságát félig feladva shooting brake formában érkezik, tehát meglepő módon egy “életmódkombi” bővíti a kínálatot. Különlegessége a csónakszerű far, amiben 594 literes csomagtér lapul, ehhez jönnek majd a 18 colos kerekek, valamint a hasmagasság is kisebb fél centivel.

De ez még nem minden! A Proceed mellé érkezik a GT felszereltség, ami az ötajtóshoz is elérhető, 1,6 literes turbómotorral 204 lóerővel, és 265 Nm nyomatékkal. Ehhez a csomaghoz most először hétfokozatú DSG váltóval is társítható, nagyobbak a féktárcsák, a széria 288 mm helyett 320 mm-es első tárcsák elől, valamint a futómű hangolása is eltérő lesz.

2019-ben pedig érkezik a Kia Sportage-ből ismerős 48V-os mild-hibrid rendszer, amit feltehetően egy konnektorról tölthető verzió követ majd.

A biztonság terén is sokat lépett előre a Ceed, alapáras az előre figyelő ütközésveszély-jelző és automatikusan vészfékező rendszer, felárért pedig már a kategóriára jellemző vezetéssegítő autonóm rendszerek is rendelhetőek. A sávkövetővel az autó 130 km/óráig követi a forgalom ritmusát, állóra fékez ha kell, és sávon belül tartja a kocsit, ezen felül rendelhető hátsó keresztirányú forgalmat is figyelő és a holtteret ellenőrző asszisztens, a sötét éjszakában pedig a teljes LED fényszórók növelik a közlekedés biztonságát.

Vezetés

A hazai bemutatón a legnagyobb felnikkel szerelt Launch Edition verziót próbálhattuk, a 140 lóerős benzinmotorral, hatsebességes kézi váltóval, és az első benyomások alapján sikerült kipipálni az előddel szemben elhangzó kritikákat. A kormányzás közvetlenebb, ütközéstől ütközésig 2,5-öt fordul a volán, a rásegítés mértéke csökkent, lett némi súlya, a feszesebb felfüggesztéssel, hátul már alapáron járó segédkeretes multilink futóművel pedig javult az úttartás.

A 242 Nm nyomaték már 1500-as fordulattól elérhető, és egészen 3200-ig kitart, a csúcsteljesítmény viszont turbós motoroktól szokatlanul magas, 6000-es fordulaton jelentkezik. Így kívülről egy megjegyezhető tónussal szóló, pörgethető motor az 1,4 T-GDI, a százas sprint 8,9 másodperc, a végsegesség pedig 210 km/óra-

Költségek

A Kia esetén is élnek a hazai piaci árakra jellemző furcsaságok, vagyis a kettős árazás. Adott a listaár a honlapon, de már ott van mellette az akciós lista, ami tulajdonképpen minden kivitelnél -300 000 forintot jelent. Így az akciós 1,4-es 100 lóerős 4,49 millióról indul, a 140 lóerős benzines 5,49 millió, a dízelek pedig 5,8-6,1 millió forintért elérhetőek. A kombi felára szintén 300 000 forint, úgy tűnik ez a piaci váltószám.

Értékelés

Európának, európai tervezéssel. Ez a Ceed jelmondata, amit a harmadik generáció még inkább megerősített, javult a vezetési érzet, és maradtak a régi értékek, a 7 év garancia, a hasznos kényelmi extrák (fűthető ülés hátul).

A távol-keleti gyártók közül a Toyota is próbált európaivá vállni a 2000-es évek elején, de végül úgy döntöttek, teret engednek saját ízlésüknek, és ma már másik univerzumot képviselnek az európai konkurenciához viszonyítva, főleg formatervet tekintve. A Kia viszont tökélyre fejlesztette a beépülést, és az Astra-Golf-Focus taposta ösvényen haladnak előre, sőt a várható új modellverziókkal már ők taposnak új utat. Kérdés, hányan követik majd például a Proceed példáját.

Mellette – Ellene Jó vezethetőség

Télen rendkívül hasznos kényelmi extrák

Nem túl hivalkodó, te tetszetős formaterv

Hét év garancia Csak fekete-szürke árnyalatú beltér

Karakteres, egyedi vonások hiánya

Hány pontot ér a Kia Ceed harmadik generációja? Értékeld! 11 szavazat - átlag: 8.2 (10-ből)