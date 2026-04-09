Az okozott baleset után a gépjárművet vezető sofőr válik a legsebezhetőbb ponttá, még akkor is, ha egyértelműen a tulajdonos mulasztása miatt nincs érvényes kötelező biztosítás a kocsin – világít rá a JogLabor elemzése.

A blog egy egyedülálló édesanya történetén keresztül mutatott be egy sokakat érintő jogi csapdát. A hölgy kiegészítésként “feketén” munkát vállalt egy futárcégnél. A kiszállítást végző vállalkozás megnyugtatta: a gépjárművön van kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb).

Egyszer egy BMW-nek koccant, amely nem is okozott először riadalmat, mert mindenki nyugodt volt, hiszen úgy tudták, van biztosítás. A sokk négy évvel később érte az édesanyát, amikor a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) megkereste: a kocsin nem volt biztosítás, az okozott kárt ezért a szövetség fizette ki – most pedig, a felhalmozott kamatokkal és költségekkel együtt az édesanyától követelik.

Összesen ötmillió forintot.

A MABISZ, mint a kártalanítási számla kezelője azoknak fizeti kártérítést, akik vétlen károsultak, és a károkozó megszegte a biztosítási kötelezettségét. Ez esetben a BMW tulajdonosának. A rendszer azonban nem minden esetben mentesíti a károkozót.

Ám a MABISZ jogosult visszakövetelni a károkozótól a kifizetett összeget, amennyiben a gépkocsin nem volt érvényes kötelező biztosítás – ezt nevezik visszkereseti igénynek. Ilyenkor a teljes kárösszeget (javítás, bérautó, értékcsökkenés), plusz az évek alatt felgyülemlett kamatokat is a sofőrre terhelik.

Sokan úgy gondolják, hogy ha munkavégzés közben okoznak kárt, azért kizárólag a munkáltató felel. Mivel azonban ebben az esetben a gépjármű vezetője nem rendelkezett hivatalos munkaviszonnyal, ő maradt az egyetlen közvetlenül elérhető felelős fél a biztosító és a MABISZ felé.

A jogszabályok ugyanis a gépjárművezető kötelességévé teszi, hogy útnak indulás előtt meggyőződjön a jármű forgalmi alkalmasságáról és az érvényes biztosítás meglétéről.

Tanulság ne vezess idegen autót anélkül, hogy meggyőződnél az érvényes biztosítási kötvény vagy a befizetési bizonylat meglétéről. Ennek hiányában a sofőr a saját vagyonával és jövedelmével felel az okozott kárért.