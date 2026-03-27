Akiben az autózás bármilyen szorongást okoz, egy Volvóval részben ki tudja védeni aggodalmait. Autóik a szabványosított töréstesztek követelményein messze túl is biztonságosak és az arculatot nem terhelik nagy számban sajátos közlekedési kultúrájú márkatársak.

De van egy félelem, ami az elektromos autók használhatóságához, autópályán és télen zuhanó hatótávjához, bizonytalan tölthetőségéhez és távolra utazva a kínosan hosszú kényszerszünetekhez kapcsolódik. Most, hogy a Volvo épp a legsikeresebb autóját váltja le egy tisztán elektromos hajtású generációval, mintha el akarná tüntetni a hatótávparát és az időrabló töltéssel kapcsolatos aggodalmat az EX60 technikájával.

Új autójuk csúcsmodellje nagyobb hatótávra képes a vadonatúj Mercedes GLC-nél, sőt, hajszállal még a BMW iX3-nál is. A 800 voltos elektromos rendszerrel 10 perc alatt akár 340 km-re elegendő áramot képes magába fogadni. Legalábbis az első 340 kilométerre, mert 680 kilométerre feltölteni nem kétszer, hanem többször ennyi ideig tart. És a valóságban az első 340 is inkább 250 km lehet, ha a takarékosan vezetett villanyautók valós és WLTP fogyasztása közötti különbségből indulunk ki, de az a tíz perc tényleg elillan.

Mivel a BMW iX3, az elektromos Mercedes GLC és az EX60 szinte egyszerre érkeznek, a Volvo bemutatásával egyben kitekintünk a legfontosabb vetélytársakra is.

Külső

Kevés modern autó viseli annyira jól az idő múlást, mint a második generációs XC60. A Škodától elcsábított Thomas Ingenlath vezetésével mesteri formaterv született, ez az autó még forgalmazásának kilencedik évében sem ráncos a két kisebb modellfrissítés után.

Karakterében a Göteborgban gyártott villany SUV nem lép el nagyon a továbbra is gyártásban maradó XC60-tól, de modernebb nála. Villanyautósan zárt az EX60 orra, mert így áramvonalasabb a karosszéria és itt elég az alsó kis levegőbelépő a hűtéshez. Akinek ez az orr-rész túlságosan simára nyalt, az választhatja a markánsabbra, terepjárósabbra rajzolt EX60 Cross Country-t, de ennek a gyártása csak 2027-ben indul.

Sajnos a Volvo feláldozta a biztonságérzetnek is használó és az utasok mentését megkönnyítő, jól megragadható kilincseket. Pár kilométert hozhat mindössze a négy apró szárny, aminek a belső oldalán a mikrokapcsolót megnyomva nyílnak az ajtók. A kilincseknek mechanikus nyitófunkciója is van, ez törvényi előírás.

Majdnem akkora a Volvo EX60, mint az első generációs XC90 volt 2002-től. Elődjénél 95 mm-rel hosszabb a 4803 milliméteres kasztni, az 1908 mm-es szélesség hattal több. A magasság aerodinamikai okokból 15 mm-rel 1651 milliméterre csökkent és a hasmagasság is lement 17,8 centire az eddig 20-ról. Kereken 10 centit nyúlt a tengelytávolság, 297 centiméterre.

Szépek a keret nélküli, elöl kettős üvegezésű oldalablakok. Az üveg elöl sem tűnik el az ajtóban, ilyen kínos kompromisszum nem jellemző szériaautókban, de ez talán változik a sorozatgyártás indulásáig. A magyarországi előpremierre érkező autó valójában egy korlátozottan, de saját erőből mozgásképes kiállítási tárgy, amit kézzel raktak össze a svédországi szakemberek.

Belső

Beülve klasszikus volvós harmóniát áraszt az utastér, a nívós minőségérzet összhangban van a barátságos és elegáns hangulattal. Nagyon más világ ez, mint az összesen 39,1 hüvelyknyi (99,1 cm) képernyővel kiöntött GLC, amiben az óracsoport, a középső érintőkijelző és az utas előtti képernyő egyesül közös felület alatt. Itt sokkal mértéktartóbb displayméretekkel találkozunk, az óracsoport képátlója 11,4”, a középső OLED-képernyőé 15,04 hüvelyk.

Elöl a szellőztethető, négy irányba állítható deréktámaszos, kihúzható combtámaszos ülések kényelme méltó a Volvo hagyományaihoz. Az elektromosan állítható háttámlájú hátsó ülések támlái az alapbeállításhoz képest előre öt, hátrafelé 3 fokban elmozdíthatók. Természetesen van síalagút, a háttámla osztása 40:20:40 arányú.

Hosszú évtizedek óta rendelhető a Volvónál az ülőlapból kinyitható ülésmagasító gyermekeknek, de eddig ez az opció kizárta a hátsó ülésfűtést.

Mostantól a két szélső ülés akkor is fűthető, ha a tulaj kérte az integrált ülésmagasítókat. A kisbuszokhoz, nagy egyterűkhöz hasonlóan a vezető beszédét a hátsó hangszórók felerősítik a második sorban ülők számára.

Nem ígér jót a tébolyítóan forró nyarakon, hogy az EX60 és az EX60 Cross Country is csak üvegtetővel érhető el. Az összes többi autógyártóval együtt a Volvo is megígérte, hogy az ibolyán túli sugarak 99,9 százalékának kiszűrésével és a napsugárzás 80 százalékának blokkolásával a színezett üveg alatt nem kergülnek meg az emberek rekkenő hőségben. A rendes szövet árnyékoló híján a naptól felhevülő üvegből sütő forróság eddig még minden autóban jelentős tehertétel volt.

Meglátjuk, mire jut a szériában hőszivattyús klimatizálás ezzel, hátha az elektromos Volvo EX60 lesz az első kivétel. A feláras elektrokromatikus panorámatető átlátszóból tejüvegszerűre sötétíthető.

523 literes a csomagtér, ezen belül a hátsó lökhárító előtti üreg 63 literes. Nagyon sok jó ötlet jutott a csomagtartóba, például rendelhető egy állítható méretű, különböző kutyáknak alkalmas vagy felnövésüket lekövető ketrec. Van továbbá egy bödönszerű műanyag héj a bal hátsó mélyedés koszolásmentes kihasználására.

Lehajtott ülésekkel a tetőig pakolva 1647 liternyi hellyel gazdálkodhatunk, amihez hozzáadódik az 58 literes orrcsomagtér. A GLC-ben az ISO3832 szerinti méréssel 100 liter jut, a frunk a másik gyári adat szerint 128 literes. A BMW 58 litert ad meg, de ezt sajnos folyadékban mérték, a mérvadó VDA-szabvány szerint kisebb érték jönne ki.

Mozgásban a Volvo EX60



Technika

Új fejlesztés az SPA3-as padlólemez, a méretezhető autóalapként fordítható Scalable Product Architecture harmadik generációja. A karosszériastruktúra részben bóracélból, rendkívül szilárd acélfajtákból készül, ami hagyomány a Volvónál.

Újdonság a megaöntés, amit többek között a Honda és a Tesla is alkalmaz. Az óriási hátsó könnyűfém alvázmodul egyetlen darabból áll, egyetlen öntvény, ami sokkal olcsóbbá és gyorsabbá teszi a gyártást, mert nem kell sok kis elemet összeilleszteni. A nyomás alatt öntött alumínium-szilícium ötvözet (AlSi8) fele újrahasznosított.

Mivel az akkumulátor a karosszériaszerkezet része, oldalütközéskor ez is teherviselő elemként viselkedik, adekvát megoldással a sérülő akkucellákból felszabaduló gázok kivezetésére.

Javítja a térkínálatot és csökkenti a súlyt a közvetlenül a karosszériába beépített akkupakk, nincs külön váz és fedőlemez hozzá, amivel a beépítési magasság és az autó súlya is csökken. Az eddigi SPA2 műszaki alapokhoz képest 70 kilogrammal kisebb szerkezeti tömeget jelent ez az akkukonstrukció.

800 voltos elektromos rendszerrel nemcsak a töltés válik jóval gyorsabbá, de a kisebb kábelkeresztmetszetekkel súlyt is meg lehet takarítani. A teljes elektromos hajtásegység 20 kg-mal könnyebb ezáltal és picit jobb a hajtásrendszer energiahatékonysága is.

Megtaláljátok a fenti táblázatban az összes fontos műszaki paramétert, röviden csak annyit, hogy bruttó 83, 95 és 117 kilowattórás akkumulátorral érkezik a Volvo EX60. Az egyes akkukhoz tartozó motorteljesítmény 374, 510 illetve 680 lóerő. Rokonszenves a Volvóban, hogy alapáron adja a 22 kilowattos váltóáramú töltőt, ami az iX3-hoz feláras.

A nyomatékcsúcs 480 Nm a farmotorral és 710 illetve 790 Nm a két motoros, 4×4-es hajtásrendszerekben. A végsebesség egyformán 180 km/óra. Ami érdekes, hogy a legerősebb EX60 3,9 mp alatt van 100-on és a nettó 112 kilowattórás akkumulátor dacára 2295 kilót nyom, ami ekkora akkuval nem vészesen sok.

Sokat fejlődött az európai villanyautók hatékonysága. A GLC-ben nettó 94 kilowattóra 568-715 kilométerre elég, a BMW iX3 a 108,7 kilowattos akkuval 678-805 kilométert tehet meg, az EX60 P12 AWD legjobbja 810 km. Az arányok alapján a svéd autó hatótávelőnye az akkuméretből fakad, tehát a német konkurensek takarékosabbak.

Töltési sebességben jobban áll a Volvo, amiben szintén segít az akku mérete. Szupergyors töltőn a GLC 10 perc alatt legfeljebb 305 kilométerre elég áramot vehet fel, a Volvo legjobbja 340 km, a BMW adata 309-372 km.

Egyenáramú töltési teljesítményben a GLC maximuma 330, az iX3-é 400, a Volvóé 370 kW. Mivel sokfelé alig akad 800 voltos töltő, egy külön egyenáram-egyenáram átalakítóval a Volvo EX60 a 400 voltos villámtöltőket is képes használni, amivel kapcsolatban a Mercedes jókorát botlott a 800 voltos CLA-val.

A hatótáv növelésben olyan apróságoknak is szerepe van, hogy a klímaberendezés figyelembe veszi az ülések foglaltságát és nem fűt-hűt feleslegesen ott, ahol épp senki nem utazik. Fontos a kis fogyasztásban a 0,26-os alaktényező. Az elektromos GLC-é is pont ennyi, az iX3-é 0,24-gyel még jobb. A három kategóriatárs homlokfelülete hasonló, de ebben is vannak kisebb eltérések, amik szintén hatnak a légellenállásra.

Míg a BMW iX3 legfeljebb 2000 kilogrammos fékezett utánfutót vontathat, a Volvo mögé hajtáslánctól függően 2,0 vagy 2,4 tonnás lakókocsit, jachttrélert, lószállítót köthetünk. 2400 kg a GLC maximuma is, amelynek teljes neve Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC EQ Technológiával. Ezen érdemes lehet egyszerűsíteni.

Merőben eltérő megközelítést mutat a legtöbb szériaautóhoz képest az elektronikus felépítés. Az elvében az SPA2 alapú autókban is alkalmazott, központi számítógépre épülő HuginCore a mintegy száz kis számítógépből álló, nehezen uralhatóan komplex rendszert egyesíti egy kiugró teljesítményű szuperszámítógépre épülő megoldásban.

A vezetőtámogatás működését az Nvidia Orin chipjével működő vezérlő számítógép felügyeli. A szisztéma hardveroldalról jelentős alapanyag-megtakarítást és súlycsökkentést hoz a kevesebb kábelezéssel és vezérlőegységgel. A számítógépes architektúra másik főeleme a Qualcomm Snapragon processzorával működő infotainment, benne az utastéri kijelzőkkel és az audiorendszerrel.

Egész armada segít a balesetek elkerülésében. Az orrban a rövid hatótávolságú kamerát három radar és hat ultrahangos érzékelő egészíti k, a tükrökből egy-egy oldalkamera segít észlelni a külvilágot, a faron a kamerán és a két oldalsó radaron kívül hat ultrahangos érzékelő méri a távolságot illetve figyeli a környezetet.

A sokkal olcsóbb autókból ismert funkciókon kívül az EX60 megakadályozza, hogy a szemből érkező autó elé kanyarodjunk és úttorkolatba érve sem hagy a T-elágazás végén kifordulni az oldalról érkező kocsik elé.

Mivel az emberek egy része az akadály kikerülése helyett teljes pánikban elüti a gyalogost, a kerékpárost vagy a nagyobb testű állatot, vészhelyzetben az EX60 nemcsak jelzi a bajt és vészfékezéssel lassít, de a kormányzást is átveheti egy kitérés erejéig a baleset elkerülésére. A sávon belüli csekély mértékű kormányzással az új Volvo EX60 ki tudja kerülni a jobb szélen haladó robogózókat, gyalogosokat, bringázókat.

Az EX60 a sáv legszéléről visszább kormányozza magát, ha szemből jármű érkezik, tehát nemcsak a sávelhagyást akadályozza meg, amit persze a padka felőli oldalon is megtesz. Az útról való letérést figyelő rendszer 60-140 km/óra között működik és ha az érzékelők szerint elhagynánk a sávot, automatikusan lelassít.

Ha az autó mégis lefut az útról, érvényesülhet a Volvo holisztikus megközelítése a biztonság iránt. A szabványosított törésteszteken a bábuk rögzített helyzetben várják a becsapódást, de a Volvo többek között olyan vizsgálatokat is végez, amiben az autó lefut a töltésről és a lent rögzített acéloszlopnak csapódik, mintha fának ütköznék. Az útelhagyáskor ki-berugózáskor, a határolón való felütéskor elbillenhetnek az utasok, így az is kiderül, hogyan véd az autó nehezített helyzetekben, ha nem az ideális pozícióban éri a bent ülőket az ütközés. Ez látható az alábbi videón.

Így teszteli Volvo a fának csapódást a laboron kívül

Az EX60 hátrafelé is figyel: ha nem kerülhető el a ráfutásos baleset, bekapcsolja a vészvillogót és idejekorán megfeszíti a biztonsági öveket. (Az idejekorán NEM arra vonatkozik, hogy túl korán, hiába használják sokan helytelenül. A szó valós jelentése a helyes időben.)

Mivel az irtózatos akkumonstrumok legyártása rémes szén-dioxid-kibocsájtással jár, az autó szénlábnyomának csökkentésében fontosak az újrahasznosított anyagok. A Volvo 27 százalékos arányt ad meg, sajnos azt még nem tudtam kideríteni, hogy ez a felhasznált anyagok tömegére, volumenére, beszerzési értékére vagy másra vonatkozik-e? Összehasonlításképp a másodlagos anyagok arányában a BMW iX3 33 százaléknál tart.

A Volvo EX60 újításainak egyike az adaptív első biztonsági öv, amely az ismert överő-határoláson és övfeszítésen túl az autó számítógépével elemzi a várható ütközés irányát, sebességét, felméri továbbá a védendő ember súlyát és helyzetét. Ezekhez a paraméterekhez igazítja a három pontos biztonsági öv működését, amit a Volvo vezetett be 1959-től az autógyártásban.

Míg a GLC elérhető légrugózással és összkerékkormányzással is, a Volvo ezekre nem áldozott. Az összkerekes verziók alapáron megadják a Four-C futóművet adaptív lengéscsillapítással, ami a P6-ból kimarad.

Kétféle fényszórót kaphat az autó, a jobbik a nagy felbontású mátrix LED-fényszóró. Itt oldalanként 25 600 képpont vezérlésével alakítható a fénykéve, ami darabra ugyanannyi, mint a megújult Opel Astrában.

Ekkora felbontással az autó akár figurákat is vetíthetne az aszfaltra a vikunyától a zsiráfig, de ez persze tilos, így a fényszóró képességei a kanyarok alapos bevilágításában, kis sebességnél a kormánnyal együtt elforduló fénykévében illetve a városban szélesedő, autópályán megnyújtott fénykévében kamatoznak.

Költségek

Betű-szám kódok jelzik a hajtásláncot és az akkuméretet. A 24 990 000 forintról induló P6 Plus hátul hajt és 374 lóerős. Az összkerekes P10 AWD Plus a két villanymotorral 510 lóerős és 26 250 000 forintról nyit. Az idei tél után ebben az ársávban kérdőjeles a hátul hajtó autóval vesződni a négykerék-hajtású és nagyobb akkus helyett.

28 770 000 forinton nyit a csúcsmodell, a P10 AWD Plus 680 lóerővel. Mindhárom modellhez 2 850 000 forint az Ultra kivitel felára, amely mindhárom hajtáslánccal rendelhető, így a legtöbbe kerülő Volvo EX60 listaáron 31 620 000 forintos autó.

Az árak tartalmazzák a 3 évre vagy 100 000 kilométerig érvényes szervizcsomagot, benne a kötelező karbantartások díján kívül a kopó-forgó alkatrészek cseréjével is. Akinek az 1200 wattos Bose-audiorendszer a 21 hangszóróval nem teremt elég szép hangzást, extraként 1820 wattos, 28 hangszóróval térhatást teremtő Bowers & Wilkins hifit is vehet.

Sokkal nagyvonalúbb a gyári akkugarancia a piacot meghatározó 8 év/160 000 kilométeres vállalásnál, ami a minimum, amire Brüsszel kötelezi az autógyártókat. Itt 240 000 kilométerig vagy tíz évre érvényes a jótállás a nagyfeszültségű akkumulátora.

Értékelés

Papíron parádés paraméterekkel jön az EX60, de így is kockázatos lépés villanyautóval leváltani az egyetlen Volvót, amely 2008-as megjelenése óta, mindkét generációjával többször is bestseller tudott lenni saját kategóriájában, itthon és globálisan egyaránt.

Nem abban az ütemben rendeződik át a vásárlói igény a belső égésű motoros autókról az elektromos hajtásúakra, mint pár éve az egymásra licitáló prognózisokban láttuk, de az XC60 úgyis piacon marad belső égésű motorral és az olajársokk meg is gyorsíthatja az átállást. Amit a technika ma hozzá tud adni egy villanyautóhoz, az benne van az EX60-ban, minden másban pedig azt hozza, ami elődeinek is segített megtörni a német prémiummárkák hegemóniáját.