Elkezdődött Magyarországon a Geely modellek piaci vezetése, az első két modell árát az elmúlt hétvégén tartott rendezvényén árulta el a cég. Ennek kapcsán hazánkba érkezett Allen Yang, a Geely dél-afrikai és közép-kelet-európai vezetője, akit a Vezess a sajtó más képviselőivel közösen, egy kerekasztal-beszélgetésen faggathatott.

„Európa stratégiailag kiemelten fontos piac” – hangsúlyozta a beszélgetés elején a Geely képviselője. „Ezért döntöttünk úgy, hogy a globális terjeszkedésünk során ide lépünk be utoljára, hiszen ez a legszigorúbb piac a világon, legyen szó minőségről, homologizációról vagy a vásárlói elvárásokról.”

Kifejtette, hogy Európában az ügyfelek nagyobb hangsúlyt helyeznek a környezetvédelemre, a biztonságra és a kényelemre.

Felmerült, hogy konkurens kínai márkákhoz képest talán későn érkeztek, ezt a véleményt azonban Yang úr nem osztotta:

„Nem gondoljuk, hogy létezik „késő” vagy „korai” belépés, csak megfelelő időzítés. Ha valaki felkészületlenül lép be, akkor hiába érkezik korán, gyorsan ki is eshet a piacról. Mi inkább a teljes felkészültségre törekedtünk. Ráadásul a Geely már eddig is jelen volt Európában különböző márkákon keresztül, például a Volvo, a Lotus, a Zeekr vagy a Lynk & Co révén, amelyek a mieink. Ez egy tudatos stratégia: először a prémiumszegmensben építünk jelenlétet, majd fokozatosan lépünk be a szélesebb piacra.”

A szakember hozzátette, hogy pontosan a hosszú távú terveik miatt nem privát importőrökön, disztribútorokon keresztül jelentek meg a hazai piacon (vannak kínai márkák, akik igen ‒ a szerk.), hanem saját leányvállalatot hoztak létre. Mint mondta, ez az egyik alappillérje az európai stratégiájuknak.

„Az első a termék: ötcsillagos biztonságú, modern technológiájú modelleket kínálunk, plug-in hibridekkel és elektromos autókkal. Jövőre pedig érkeznek a hagyományos hibridek is” ‒ mondta.

„A második a szolgáltatás és működés: nem disztribútorokra támaszkodunk, hanem saját leányvállalatokat hozunk létre, valamint alkatrészelosztó központokat, hogy akár 24 órán belül kiszolgáljuk a teljes európai piacot.”

Harmadik pillérként a gyártást említette a szakember, aki elárulta, hogy a jelenlegi kínai üzemek mellett a jövőben európai gyártás is tervben van.

„A kínai gyártásból származó modellekre kivetett importvám miatt szükségünk lesz helyi gyártásra is. Még nem tudjuk pontosan, melyik országban kezdjük el, vagy melyik márkával fogunk együttműködni. De, mint tudják, mi vagyunk a legnagyobb részvényesei a Mercedes-Benznek, emellett van közös vállalatunk a Renault-csoporttal is, továbbá ott a Volvo, és a London Taxikat is mi gyártjuk. Tehát rengeteg választási lehetőségünk van.”

„Meg kell találnunk, melyik a leghatékonyabb és egyben a legalacsonyabb költségű a Geely számára. Ismerjük Európát, a különböző országokat, a költségek kicsit eltérőek. De azt hiszem, hamarosan óriási bejelentést teszünk.”

Természetesen feltettük a kérdést, hogy Magyarország felmerült-e mint gyártási helyszín?

„Igen, Magyarország is a lehetséges opciók között van. A kínai kormány és a magyar kormány között nagyon jó kapcsolat van, ami az üzletnek is jó, mert biztonságot jelent a befektetések számára. Másrészt kedvezőek a munkaerőköltségek, valamint a BYD és más gyártók is jelen vannak itt. Tehát fontolóra vesszük.”

Allen Yang hozzátette, hogy mivel fontos számukra jelenleg a gyorsaság, ezért először meglévő gyártókapacitásban vagy együttműködésben gondolkodnak, nem teljesen új gyár építésében. Ugyanakkor elárulta, hogy nem egy gyárat terveznek: „Két gyárunk lesz, hogy az egész európai kontinenst támogatni tudjuk a helyi gyártásból.”

Autóipari berkekben közbeszéd része, hogy a kínai márkák komoly állami támogatással indulnak versenybe Európában. Megkérdeztük, hogy mit gondol erről az esetleges versenyelőnyről?

„Nem gondolom, hogy a kínai autók versenyelőnye az állami támogatásokból ered. Sőt, a kínai kormány az elmúlt években jelentősen visszavágta ezeket a támogatásokat. Ma Kínában az elektromos és hibrid autók értékesítése már nem részesül jelentős állami ösztönzésben. Korábban az energiapolitikai célok miatt szükség volt az ösztönzésre, hiszen az ország stratégiája az energiaátállás volt. Most azonban, hogy ez az átállás már előrehaladott, a kormány csökkenti a támogatásokat.

Másrészt a mi költségelőnyünk elsősorban a hatékonyságból fakad. Van például sötét gyárunk, amelyben nincs világítás – egyszerűen azért, mert nincsenek benne emberek. A gyártás szinte teljes egészében automatizált, robotok végzik a munkát. Ez jelentős költségmegtakarítást jelent a munkaerő terén.

Emellett a termelés rendkívül gyors és hatékony. Minél nagyobb darabszámban gyártunk, annál jobban eloszlanak az egy autóra jutó költségek. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy alacsonyan tudjuk tartani az árakat, különösen az exportpiacokon. Kína hatalmas belső piaccal rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a költségeket a hazai és a nemzetközi értékesítés között megosszuk.

A harmadik fontos tényező a márkastruktúránk. A Geely-csoporthoz több márka tartozik, és ezek a márkák sok esetben közös műszaki alapokat (platformokat, architektúrákat) használnak. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatás-fejlesztési költségeket megosszák egymás között, ami jelentős költségelőnyt biztosít.”

Kínában már nagyjából 300 elektromos autókat vagy konnektoros hibrideket gyártó márka létezik, közülük Európában is elérhető 25-30. Felmerül a kérdés, hogy ez így lesz-e tíz év múlva is.

A szakember rávilágított, hogy a kínai belső piac már elérte a felső határát. A népesség aránya, illetve az új járművek iránti vásárlói igény csökken, így a vásárlóerő nem fog növekedni. A kínai piac csökkenése miatt a márkák túlélésének és a gyártás fenntartásának kulcsa az export.

„Úgy gondolom, a közeljövőben nagyon sok kínai márka fog exportálni Európába és más piacokra. A kínai piac dinamikája nagyon gyors: korábban a top 10 márka értékesítési adatai közel azonosak voltak, ma viszont a top 3 sokkal erősebb, míg az utolsó 3 márka teljesítménye nagyon gyenge. Ez azt jelenti, hogy az erősek egyre erősebbek lesznek, a gyengék pedig egyre gyengébbek. Véleményem szerint a következő tíz évben sok kínai márka eltűnik a piacról. A jövőben maximum 5 kínai márka maradhat fenn a piacon, és ezek a márkák lesznek jelen Európában is.”

Jelenleg két szabadidő-autóval indult el a Geely értékesítése Magyarországon ‒ a Starray konnektoros hibriddel és az E5 elektromos hajtású modellel ‒, hamarosan azonban újabb típusok érkeznek. Elsőként 2026 második felében az E2 villanyautó. Ez volt 2025-ben a világ legnépszerűbb kisautója, 14 hónap alatt érte el 500.000 darabos értékesítést.

Újságírói kérdésre a szakember elárulta, hogy nem teljesen ugyanolyan lesz az E2 mifelénk, mint Kínában vagy más területeken.

„Természetesen minden modellnél elvégezzük a megfelelő típusjóváhagyást a helyi előírások, a specifikációk és minőségi szabványok alapján. Európában a biztonsági előírások nagyon magasak, így bár látszólag ugyanaz a modell, de a karosszéria alatt egész más, mint mondjuk Afrikában. Ugyanígy az emissziós normák is szigorúak. Emellett különböző funkciókkal látjuk el őket, így angol és magyar nyelv is kerül rájuk.”

Nézd meg az E2-t:

6 fotó

Úgy tudjuk, a kisautó elérhető lesz majd hibrid hajtással is.

Allen Yang megerősítette, hogy a Magyarországon is megjelenik a Zeekr márka is. Ugyanaz az importőri csapat vezeti majd be, mint a Geelyt, de a kereskedői hálózat más lehet majd a márka magasabb pozicionálása miatt.

Láthatóan komoly lendülettel igyekszik piacra lépni a Geely, és arról is határozott véleménye volt a cégvezetőnek, hogy ez mire lehet elég eladások tekintetében.

„Valójában a Geely számára két fő cél létezik. Míg a legtöbb gyártó elsődlegesen az eladási célt tűzi ki, nálunk a vásárlói elégedettség az első. Ha egy vállalat nem fejleszti folyamatosan saját magát, és nem figyel a vásárlóira, akkor el fogja veszíteni a piacot – függetlenül attól, kik a versenytársak. Nem a konkurensek döntik el a sikert, hanem a vásárlók. Ha nem törődik velük egy márka, akkor bármilyen versenyhelyzetben alul fog maradni.”

Mint mondta, ezért rendkívül komolyan választják ki a kereskedőiket, csak azok vehetnek részt a hálózatukban, akik megfelelnek a magas standardjaiknak. Hozzátette, hogy szerinte a termék eladása csak az első lépés, az könnyű, de az ügyfél 5-10 évig is velük marad. Az a legfontosabb kérdés, hogy ebben az időszakban hogyan gondoskodnak róla. A kereskedők, ha nem elég jók az eladások, nem kellően nagy a profit, akkor távozhatnak, más márkára váltanak, csak ki kell cserélni a logót a cégtáblán. Ám a gyártóknak a saját márkája olyan, mint a gyermeke, nem hagyja el. Ezért a Geely saját kézben tartja az értékesítést és a működést.

A második célként a piaci részesedést jelölte meg. Mint mondta, a magyar piac évente körülbelül 130 000 járműből áll, ami eltér például Spanyolországtól, Franciaországtól vagy Németországtól. Annak érdekében, hogy a teljesítmény minden országban igazságos összehasonlítás legyen, a piaci részesedést használják benchmarkként.

„Az első évben a célunk, hogy a top 10-ben legyünk a piacon. Ez a bevezető évünk terve. A második évre a célunk, hogy a kínai márkák között az első helyre kerüljünk. Tudjuk, hogy a BYD már elkezdte a gyártást Magyarországon, de teljesen biztosak vagyunk abban, hogy mi leszünk az év végére a kínai márkák között az első helyen. Kínában már most is mi vagyunk az első számú kínai márka, ezért teljes a magabiztosságunk.”