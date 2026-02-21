Ha az utóbbi idők legfontosabb sportautós bejelentéseit mérlegeljük, a tisztán elektromos Ferrari Luce érkezésével együtt ott van az élbolyban a Lexus LFA utódmodellje is: az egykori V10-es csodaautó tisztán elektromos hajtáslánccal tér vissza, viszonylag rövid időn belül.

Furcsa pillanatban érkezett a hír, hiszen a Lexus éppen felszámolni készült kupékínálatát: az RC gyártását már 2025-ben befejezték, az LC pedig igén augusztus végével zárja pályafutását.

11 fotó

Ha nem volna az LFA, akár azt is gondolhatnánk, hogy a Lexus teljesen elfordul a sportautóktól. Így egészen más a helyzet – ahhoz viszont, hogy nem csak presztízst, de pénzt is hozzon a márkának a szupersportautó, kínálni kell legalább egy megfizethetőbb kupét, amelyre kivetíthető az LFA varázsa.

A Lexus salamoni döntést hozott: összevonja a két modellcsaládot, és az RC praktikus, 2+2 üléses kialakítását társítja az LC elegáns grand tourismo karakterével. Végleges információk még nincsenek, sőt, hivatalosak sem: a fent leírtakat a japán Best Car magazin legendásan jól tájékozott szerkesztői következtették ki belső információik alapján.

Az új modell (az egyszerűség kedvéért nevezzük Lexus LC-nek) műszaki alapjait a következő generációs Toyota GR Suprától veszi át, kivéve a motorját: míg a Toyota soros négyhengeres turbómotorra épülő hibridet kap, a Lexusban annak a 3,5 literes V6-os hibridnek a továbbfejlesztése dolgozhat majd, ami az előző LC 500h-t is hajtotta 359 lóerős rendszerteljesítménnyel. Az 5.0 V8 szívómotor, amely az LC 500-ban (477 LE) és az RC F-ben (473 LE) dolgozott, a jelek szerint nem folytatja pályafutását.