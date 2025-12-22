Van valami megnyugtató abban, amikor egy téli reggelen elektromos autóval indul útnak az ember. Nincs hidegen járó motor, nincs felesleges zaj, csak egy halk pittyenés, és már gurulunk is. Ha pedig az autóhoz tartozó alkalmazással előzetesen elindítottuk a fűtést, már meleg utastérbe szállhatunk be.

Budapestről külföldre indulni egy elektromos autóval a tél közepén mindig kicsit több tervezést, rugalmasságot igényel, de éppen ez adja a kaland ízét. Az általunk használt Suzuki eVitara 61 kWh-s akkumulátorral szerelt, összkerékhajtású változata papíron közel 370 kilométeres hatótávra képes, ám hidegben, nagyobb tempónál ez az érték kevesebb.

Némi logisztikával a szűkre szabott csomagtartóba berámoltuk, majd útra keltünk. Célpontunk a lengyelországi Zakopane volt. A Sport mód most nem volt opció, Eco-ra állítottuk az autót, csatlakoztattuk a telefont a 10,1 colos központi képernyővel szerelt fedélzeti rendszerhez, a Waze és a Spotify aktiválása nyomán útra is keltünk.

A hazai autópálya-szakaszokon gyorsan fogyott a hatótáv, viszont kiderült, hogy a sávtartó és a távolságtartó rendszer ügyesen összedolgozik, így rövid ideig a kormányt elengedve is suhanhattunk. A 184 lóerős teljesítmény autópályán is elég a közel két tonnás tömeg ellenére.

Szlovákia kanyargós útjain sokat javult a fogyasztás, a menüből három fokozatban állítható, maximumra állított fékenergia visszatermeléssel. Így jutottunk első megállónkhoz, Zólyomba.

A zólyomi vár Zólyom vára már messziről uralja a tájat: masszív falai és négy saroktornya határozottan rajzolódik ki a Garam völgye fölött, mintha ma is őrizné az egykori kereskedelmi útvonalakat. A vár nem klasszikus értelemben vett, csipkézett bástyákkal teli erőd, sokkal inkább egy gótikus–reneszánsz palota, amelyet eleganciája azonnal megkülönböztet a Felvidék számos várától. A 14. században, Nagy Lajos király uralkodása alatt épült királyi rezidenciaként, és már ekkor is inkább reprezentatív szerepet töltött be, mintsem katonait. Vastag falai ugyan védelmet nyújtottak, de a hangsúly a kényelmen és az udvari életen volt. Nem véletlen, hogy a zólyomi várat gyakran emlegetik a magyarországi várépítészet egyik korai „palotaváraként”. Mátyás király és felesége, Beatrix is szívesen időztek itt. Később reneszánsz, majd barokk elemekkel is kiegészítették a várat és a 17. században egy ideig itt őrizték a Szent koronát is.

Amíg mi Balassi Bálint szülővárosában megnéztük az impozáns várat, az autót a közeli bevásárlóközpont töltőjén hagytuk. Az eVitara DC gyorstöltésen 60 kW-ot tudott felvenni, így egy pisiszünet nem, de a félórás séta elég volt ahhoz, hogy kényelmes tartalékkal induljunk tovább. Utunk során egyre több rönkház tűnt fel, miközben fogyasztásunk az országúti, városi tempó mellett, 24 kWh/100 km-re csökkent.

Ahogy közeledtünk Lengyelország felé, az utak egyre inkább télies arcukat mutatták. Havas foltok, latyakos szakaszok és saras parkolók váltották egymást, Zakopane környékén pedig már valódi hegyvidéki körülmények fogadtak. Itt jött el az Allgrip igazi pillanata, hiszen felázott, havas hegyoldalon, csúszós földutakon és hóban próbálgattuk.

A Vitara a két villanymotorral kialakított 4×4-es hajtással mindenféle dráma nélkül haladt előre, a Sport módot aktiválva és padlógázt adva, az autó farát kilendítve kis mókázásra is akadt mód. A problémát az okozhatja, ha olyan terepre merészkedünk, ahol felülhet az autó hasa, például mély hóba, mert ott még a gombnyomásra aktiválható Trail mód se ment meg minket. Utóbbi a fékeket használva, differenciálzárat szimulálva osztja el a nyomatékot az éppen tapadó kerék vagy kerekek felé, kivezetve az autót a nagyon csúszós részekről.

Zakopane Már az első pillanatban más világot ígér Zakopane. A város a Magas-Tátra lengyel oldalának kapuja, ahol a hegyek közelsége nemcsak látvány, hanem állandó jelenlét. A levegő hűvösebb, frissebb, a táj pedig még a településen belül is folyamatosan emelkedik, mintha minden utca a hegyek felé vezetne. Bár nyáron is kiváló úti cél a rengeteg turistaútvonallal, vízesésekkel, tavakkal a közelben, télen mutatja meg igazi arcát. A hó nem csak a hegyoldalakon jelenik meg, hanem a háztetőkön, az utcák mentén és a parkolókban is. A faházakra jellemző, zakopanei stílusú építészet ilyenkor különösen hangulatos: faragott erkélyek, meredek tetők és vastag gerendák idézik a gorál hagyományokat. Nem véletlen, hogy a város egyszerre népszerű síparadicsom és kulturális központ. Mi sem csak autóztunk: Zakopanéban a szánkózás kihagyhatatlan. A közeli domboldalakon pillanatok alatt gyerekekké válik az ember, miközben a havas lejtőkön lefelé csúszva a Tátra csúcsai rajzolódnak ki a háttérben. Ha megfelelő időszakban járunk itt, a világ legnagyobb hólabirintusa is kipróbálható.

Nem akar többnek látszani a Suzuki eVitara mint ami: nem sportautó, nem terepjáró, hanem egy nyugodt, kiszámítható elektromos SUV. Egyértelművé vált, hogy az autó a városi mindennapok után akkor sem jön zavarba, amikor az út vége havas hegyek között vár.

