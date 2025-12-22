Nem is kell olyan sokat autóznia az embernek ahhoz, hogy több tucat közlekedési tábla mellett elhaladjon. Az a jó ezekben a jelzésekben, hogy könnyen felismerhetőek és egyértelmű utasítást, szabályt, ajánlást vagy információt fogalmaznak meg. Ennek is köszönhető, hogy sokszor talán nem is nézzük meg alaposan, mit látunk.

Nekem sem tűnt fel sokáig, hogy olyan tábla mellett haladok el rendszeresen, mellyel nincs minden rendben. Talán a minapi átfestett, hamis KRESZ-táblák története volt az, mely élénken élt a tudatalattimban, amikor mégis kiszúrtam a furcsaságot.

Épp az M5-ös autópálya budapesti bevezető szakasza mellett haladtam az áruházaktól a főváros felé, amikor észrevettem, hogy a sztrádán haladók tempóját visszafogó KRESZ-táblán nem a megszokott formában szerepel a szám. Magam sem tudom, hogy szúrtam ki a szemem sarkából, hogy rossz a 9-es a 90-ben, de tény, hogy az. Aki nem hiszi, annak itt a képi bizonyíték: ezen a részen a sztrádán tábla is van, egy a jobb, egy pedig a bal oldalon, és a bal oldalival minden rendben.

Ha nem látszódna jól, egymás mellé tesszük a két tábla képét:

Visszanézve a Google Térképének utcaképelőzményeit, a helyzet már egészen régóta, legalább 2022 júniusa óta fennáll. Az azt megelőző, 2021 júliusában készült pillanatképen még a megszokott számformátummal került fel a kilences a táblára:

Ha tippelnünk kellene, miért különbözik a két kilences, mi azt mondanánk, hogy a jobb oldali tábla eredetileg 80-asként látta meg a napvilágot, majd valamilyen módon kezelésbe vették, hogy abból 90-est csináljanak. Felmerül azonban a kérdés, hogy ilyet tényleg lehet, és szabályos-e egy ilyen tábla?

Szigorú előírások vonatkoznak a jelzőtáblákra

A magyarországi KRESZ-tábláknak meg kell felelniük a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet követelményeinek. A rendelet legfontosabb része A Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (JTSZ) nevű melléklet, tartalmazza azok anyagának, méretének, alakjának, szín-, fény- és biztonságtechnikai, erőtani és szilárdságtani műszaki követelményeit, ezek vizsgálatát, továbbá a megjelölésükre, tárolásukra, csomagolásukra és szállításukra vonatkozó előírásokat. A JTSZ arról is rendelkezik, hogy az egyes közúti jelzőtáblákat úgy kell elkészíteni, hogy azok anyaga, alakja, mérete, színezése, jelképeinek alakja, belső méreteinek aránya, feliratainak betűi, számjegyei és írásjelei, belső átvilágítása feleljen meg a JTSZ-ben meghatározott útügyi műszaki előírások követelményrendszerének.

Esetünkben ebből a számjegyes rész a kérdéses. A közlekedési táblákra felvihető számok és betűk karakterkészletét természetesen szintén meghatározzák. Ez a rendelet által hivatkozott MSZ EN 12899-1:2008 számú szabványban szerepel, lényegében ez minden betű, szám és minta pontos tárháza.

Figyelembe véve azt, hogy hogy néz ki az összes, eddig általunk látott 90-es tábla, valamint azt, hogy a KRESZ-táblák készítésére szakosodott cégek mit kínálnak 90-es táblaként, mi azt mondanánk, hogy a furcsa tábla ebben a formában nem szabályos.

A hasunkra ütve azonban nem szerettünk volna semmit sem kijelenteni. A témában ezért állásfoglalást kértünk a szakasz üzembentartójától, a Magyar Közút Zrt.-től. Megkeresésünkre azt válaszolták, hogy a tábla megfelel a követelményeknek, azonban az útügyi műszaki előírás változása miatt a régebbi szerkesztési rajzok szerint készült táblákat ütemezetten cserélik, és hamarosan erre is sor kerül.

Felmerül azonban, hogy a Magyar Közút vajon miért cserélte 2021 júliusa és 2022 júniusa között a megszokott 9-essel írt táblát egy régi 9-essel írt jelzésre. Nem is tartottuk magunkban a kérdést, az üzembentartótól azonban erre már nem kaptunk választ.

