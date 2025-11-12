Szabályosan közlekedő autósok is áldozatul estek egy ismeretlen tábla-átalakító akciójának. A sebességet 80 km/óra korlátozó táblát átfestettek 90 km/órára. Az esetről beszámoló L’Union szerint ez a felelőtlen tréfa több autóst is csapdába ejtett.

Menet közben az autóból nem lehetett észrevenni, hogy egy alattomos piktor rajzolta át a táblát, az újság pedig pórul járt autóst is talált. Lydie a táblának megfelelő 90-es tempóval haladt, amikor villant a traffipax. Amikor megkapta a bírságot, csak akkor csodálkozott el a dolgon, hogyan történhetett mindez?

A tábla átfestése nyomán mások is bírságot kaptak és reklamáltak, így a hatóságok is rájöttek a cselre: a 8-as számjegyet fehér festékkel átjavították, hogy 9-esnek tűnjön.

Ez a kusza helyzet a francia utakon érvényes általános sebességhatárok miatt alakulhatott ki. A 21-es megyei út, ahol a szabálysértés történt, nem szerepel azon az 530 kilométernyi útszakasz között, amelyeken a megye 2021-ben visszaállította a 90 km/h-s sebességhatárt. A Franciaországban 2018-ban bevezetett sebességreform óta egyes utakon valóban visszaállt a magasabb sebességhatár, de ezen a konkrét szakaszon nem.

Azóta a megyei hatóság bejelentette a tábla cseréjét és a környező útvonalak jelzéseinek ellenőrzését. A csendőrséget is mozgósították, hogy megpróbálják azonosítani a galád átverés elkövetőjét. Utóbbi ha kézre kerül közvagyon megrongálása miatt pénzbírságra, valamint mások veszélyeztetése miatt esetleges további eljárásra számíthat.