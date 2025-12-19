Az autók világa messze nem csak lóerőkről, gyorsulásról és fogyasztási adatokról szól. A négykerekűek története tele van apró furcsaságokkal, meglepő megoldásokkal és olyan háttérsztorikkal, amelyekről még a megszállott autórajongók sem mindig hallottak.

Ezek az autós “fun factek” segíthetnek beindítani egy beszélgetést, vagy az este sztárjává tehetnek, ha összeültök a haverokkal. Ha pedig olyan lánnyal ismerkedsz, aki szereti az autókat, máris nyert ügyed van.

A világ legnagyobb gumigyártója

Bármennyire is meglepő: a legtöbb gumiabroncsot nem a Michelin, a Continental vagy a Hankook, hanem a LEGO készíti. Évente körülbelül 300 millió miniatűr LEGO-gumiabroncs készül a gyárakban, amelyeket különféle járművekhez és készletekhez használnak. Ez a mennyiség azt jelenti, hogy napi szinten több mint 800 000-et gyártanak belőlük. A legfrissebb adatok szerint a Michelin évente nagyjából 180–200 millió autógumit készít.

Felniket okosan

Az Alpina 20 küllős felnijei azért ilyenek, mert így nem kellett külön dizájnt tervezni a 4- és 5-csavaros felfogatáshoz (a 20 mindkettővel osztható).

A Ford és a faszén

A Kingsford faszén (amelyet főleg Amerikában forgalmaznak) története szorosan összefügg a Ford Motor Companyvel. A korai Ford modellek gyártásához rengeteg fát használtak – kerekekhez, műszerfalakhoz –, Henry Ford pedig nem akarta veszni hagyni a hulladékot. Így született meg az ötlet, hogy fahulladékból és fűrészporból faszenet készítsenek.

Sokan azt hiszik, hogy a „-ford” a Kingsford névben Henry Fordra utal, de ez csak véletlen egybeesés. A név Edward Kingsfordtól származik, aki faipari vállalkozó volt, és egyben Ford unokatestvére. Egy időben a Ford-kereskedések nyáron zsákos faszenet ajándékoztak azoknak, akik betértek a szalonokba, hacsak szétnézni is.

Elértél már a Holdig?

Ha az autód megfutja a durván 457 ezer kilométert, akkor bátran veregesd meg a motorháztetőt, hiszen büszke lehetsz rá, megtette a Föld–Hold távolságot.

Rejtett örökség

A legendás Subaru Impreza 22B kódneve az “555” hexadecimális megfelelője, amely utalás a Colin McRae-t szponzoráló dohánymárkára, amely masszívan megjelent versenyautóján és overálján is.

