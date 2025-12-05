Rengeteg adat, felmérés, törésteszt áll már rendelkezésünkre amelyek mutatják a gyorshajtás súlyos következményeit. A modern autókban szinte észrevétlen tempókülönbség, 30 km/órás sebességtöbblet is drámai különbséget jelenthet egy esetleges ütközés során.

Ma már egy átlagos, magyar használt autó is elég teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy pár másodperc alatt, szinte észrevétlenül, különösebb erőfeszítés nélkül gyorsuljon 90 km/órára. Ha mindezt egy 60 km/órás korlátozás ellenére teszi az autós, akkor máris 30 km/órával lépi túl a megengedett sebességet. Soknak tűnik? Arányaiban nem, ha a kilométerórára nézünk, de a következmények súlyosak lehetnek.

Törésteszt mutatja a hatást

Az ausztrál közlekedési hatóság (Transport for NSW) saját töréstesztjében pont ezt vizsgálták. Ugyanolyan típusú autót törtek össze fél átfedéses frontális tesztek során 60 és 90 km/órával. A látvány magáért beszél. Míg 60-as tempónál sértetlen maradt az utascella, addig a gyorsabb tempónál már jól láthatóan deformálódott az A-oszlop, roncsolódott az oldalajtó, és a műszerfal is elmozdult, ami komoly virtuális sérüléseket okozhatott a bent ülő bábunak.

“Éves szinten a gyorshajtás a közúti halálesetek mintegy 42%-ában, a súlyos sérüléseknek pedig a 25%-ában játszik szerepet. Ez évente közel 128 elveszett emberéletet és 1050 súlyos sérültet jelent.” – írták a jelentésükben.

Egyértelmű a kockázat

A magyar Közlekedéstudományi Intézet is ugyanerre a következtetésre jutott: “A közhiedelemtől eltérően már kisebb mértékű sebességtúllépés is hatványozottan növeli a közúti balesetek és tragédiák bekövetkezésének kockázatát.

A haladási sebesség viszonylag csekély mértékű, 10 %-os növelése esetén kb. 25%-kal nő súlyos, és mintegy 45 %-kal a halálos sérülések létrejöttének kockázata. A 20 %-os sebességnövelés a személyi sérülés lehetőségét már 40 %-kal, míg a tragédiák bekövetkezésének kockázatát 100 %-ot meghaladó mértékben, azaz több mint ötszörösére növeli.”

Tehát az ütközés maga pusztítóbb, és gyorsabban haladva az elkerülésre is kisebb az esélyünk: a magasabb sebességnél a fékút és reakcióút drasztikusan megnő. Az ausztrál Queensland állam közlekedésbiztonsági anyagai szerint száraz úton a reakcióidőt is beleszámolva 45 méter kell a teljes megálláshoz, míg 90 km/óránál ez a táv már 83 méterre nő! Ennek oka, hogy a reakcióidőnk nem javul, gyorsabban viszont nagyobb távot teszünk meg ugyanannyi idő alatt, és itt a méterek életeket jelenthetnek.

A fizika pedig kegyetlen: a mozgási energia nem a sebességgel arányosan nő, hanem a sebesség négyzetével – vagyis ha 60 helyett 90-nel mész, akkor nem másfélszer, hanem több mint kétszer akkora erővel csapódsz bele bármi elé kerülő akadályba.