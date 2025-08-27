Az autórajongók és az újságírók gyakran panaszkodnak az autók „elhízására”. A mai járművek észrevehetően nagyobbak és nehezebbek, mint néhány évtizeddel ezelőtti társaik, és ezt a többlettömeget nagyrészt a biztonsági előírások indokolják. Egy modern autóban ma sokkal nagyobb eséllyel élünk túl egy frontális ütközést, mint egy 20-30 évvel ezelőtt gyártott, azonos kategóriájú modellben.

A Dekra célja az volt, hogy bemutassák a biztonságtechnika fejlődését az 1989-es típus és annak mai utódja, egy 2024-ben gyártott nyolcadik generációs modell összehasonlításával. Ehhez a szokatlan teszthez a német vizsgáló-, ellenőrző- és tanúsító szervezetnek sikerült egy 36 éves, kiváló műszaki állapotban lévő autót szereznie.

A Dekra körülbelül 60 km/h sebességgel egy akadálynak ütköztette a Golf II-t, szimulálva az Euro NCAP által 2020-ig használt frontálistörésteszt-eljárást. Az akadályt egy deformációs elemmel szerelték fel, hogy egy szembejövő jármű energiaelnyelését utánozzák. Ilyen körülmények között a teszt két, 50-55 km/h sebességgel haladó, azonos autó frontális ütközését reprodukálta.

Az intézet egyik szakértője komoran foglalta össze az eredményeket: „A Golf II-ben az utasoknak csekély esélyük lett volna a túlélésre ebben a frontális ütközésben, az utascella összeomlása, az alkatrészek mély benyomulása az utastérbe, a lassulás mértéke és a kormánykerék miatt.”

Az eredmény teljesen más volt a pontosan ugyanezen körülmények között tesztelt Golf VIII esetében. Ha ültek volna benne utasok, valószínűleg csak kisebb sérülésekkel szállnak ki: „Az egész utascella teljesen ép maradt, az utasokat pedig kiválóan védték az első és oldalsó légzsákok a biztonsági övekkel, övfeszítőkkel együtt.”

A Dekra nem állt meg egy 1989-es Golf összetörésénél. A fékvizsgálatok kimutatták, hogy a nyolcadik generációs autónak körülbelül 30 százalékkal rövidebb távolságra volt szüksége a teljes megálláshoz. A kanyarstabilitást is vizsgálták egy manőverezési teszten, ahol a modern VW 75 km/h sebességgel teljesített biztonságosan, míg elődje csupán 65 km/h-val volt képes erre.

Ugyanezt a témát az Osztrák Autóklub már feldolgozta pár évvel ezelőtt, hasonló eredménnyel:

Bár egy régi autó egyszerűségének kétségtelenül megvan a maga varázsa, tagadhatatlan, hogy a Golf II modern utódjához képest inkább egy papírdoboz biztonsági szintjét nyújtotta.