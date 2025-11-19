Sok magyar kerékpározik, van, aki hobbiból, van, aki kényszerből, a biciklizésről és a biciklisekről pedig szinte minden közlekedőnek van megalapozott vagy épp alaptalan véleménye.

A Magyar Kerékpárosklub (MK) 2018 óta évente készít felméréseket a kétkerekű közlekedés aspektusairól, a 2025-ös felmérés 3000 fő online megkérdezésével készült, a reprezentatív kutatás eredményeiből pedig egyebek mellett kiderül, Te kerékpárosként hova tartozol, hányan és mikor szoktak tekerni itthon, mikor és miért nem ül a nyeregbe az, aki amúgy fel szokott pattanni a bringára.

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával, az Idea Intézet által lebonyolított kutatás eredményei azt mutatják, hogy Magyarországon a felnőttek többsége szokott kerékpározni: egyötöde napi, vagy szinte napi rendszerességgel, összesen szűk harmada pedig legalább hetente. A férfiak között sokkal kevesebben vannak az egyáltalán nem kerékpározók, de a leginkább rendszeres kerékpározóknál nincs különbség a nemek között.

A hazai felnőttek többsége tehát szokott kerékpározni, azonban a népesség majdnem felének az autó az elsődleges közlekedési eszköze, míg a felnőttek egynegyede főleg tömegközlekedési eszközöket használ, amikor közlekedik. Összességében a hazai teljes felnőtt népesség egynegyede legalább hetente egy alkalommal szokott közlekedni kerékpárral, azonban csupán egytizedüknek ez fő közlekedési eszköze.

A kerékpár közlekedési célú használata a kisebb városokban a legelterjedtebb, illetve a legidősebbek és az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében is az átlagnál gyakrabban fordul elő. A kerékpár közlekedési eszközként történő használata legkevésbé a fővárosiakra jellemző, a dél-alföldi régióban viszont az átlagnál lényegesen jellemzőbb.

Érdemes kiemelni, hogy nem feltétlenül áll az egyesek által előszeretettel emlegetett autós kontra biciklis szembenállás, ugyanis a kerékpárt legalább gyakorisággal használók bő kétharmadának van vezetői engedélye, azaz legalább elvben tisztában vannak a KRESZ-szel, ráadásul a biciklizők 70%-ának saját autója is van, így ők mindkét oldalról rendelkeznek tapasztalatokkal.

Ha már autók: a Magyar Kerékpárosklub arra is rákérdezett, – egyéb körülmények mellett – mennyire ösztönözné a biciklizést, ha dugódíjakat vezetnének be vagy épp (tovább) emelkednének a parkolási díjak. Lejjebb kiderül a válasz.

