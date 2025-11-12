A 2022-es népszámlálás szerint a foglalkoztatottak és az iskolások 41 százaléka autóval, 21 százaléka közösségi közlekedéssel, 10–10 százalékuk gyalog vagy kerékpárral jár munkába vagy iskolába.

Bár az autó a leggyakoribb közlekedési mód, erős regionális mintázatok rajzolódnak ki: az Alföld városaiban, például Hódmezővásárhelyen, Makón és Karcagon a bicikli, Budapesten pedig a közösségi közlekedés a meghatározó, míg számos dunántúli és észak-magyarországi kistelepülésen szintén a tömegközlekedés, illetve a gyaloglás dominál. A kerékpározás alföldi népszerűsége az európai élvonalba tartozik – áll a Másfélfok cikkében.

Egy magyar régió európai nagyhatalom kerékpározásban 1

Forrás: Mobilissimus 2025

A 2011-es és a 2022-es adatok összevetése látványos eltolódást mutat: tíz év alatt a munkába járók körében az autóhasználat aránya 35-ről 46 százalékra nőtt. Minden más közlekedési forma háttérbe szorult, a kombinált – vagyis többféle eszközt összekapcsoló – utazások aránya viszont stabil maradt.

A cikk néhány további fontosabb megállapítása:

  • A személyautók száma 2011 és 2022 között 3 millióról 4,1 millióra nőtt Magyarországon, ami jól tükrözi a motorizáció gyors terjedését.
  • Az autóhasználat legmagasabb aránya a Budapest környéki agglomerációban, Bács-Kiskun megyében és a Balaton térségében mérhető, ahol nagyok a távolságok és kevés az alternatíva.
  • A közösségi közlekedést 2022-ben mindössze a felnőttek 21 százaléka használta rendszeresen, ami jelentős visszaesést jelent az előző népszámláláshoz képest.
  • A közösségi közlekedés leginkább a nagyvárosokban maradt erős: Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Miskolcon és Egerben a dolgozók több mint 20 százaléka ezzel jár munkába.
  • A kombinált utazások – például vonat és busz, vagy autó és metró használata együtt – a válaszadók 13 százalékánál jellemzőek, és főként a budapesti agglomerációban koncentrálódnak.Egy magyar régió európai nagyhatalom kerékpározásban 2
  • A tanulók közlekedése gyökeresen eltér a felnőttekétől: az iskolába járók csupán 22 százaléka használ autót, viszont 30 százalékuk közösségi közlekedéssel és 20 százalékuk gyalog jut el az iskolába.
  • Az Alföld a kerékpáros közlekedés hazai központja: több városban, például Hódmezővásárhelyen, Makón, Szentesen és Karcagon, a kerékpár a leggyakoribb munkába, illetve iskolába járási mód.
  • Települések között a kerékpárral közlekedők aránya általában csekély, de síkvidéken, különösen az Alföldön és a Kisalföldön, továbbra is ez az egyik legnépszerűbb közlekedési forma településen belül.
  • A kerékpározás és a gyaloglás kiegészítik egymást: a sík vidéken a bicikli, a dombvidéken a gyaloglás dominál – ez a természetes alkalmazkodás jól kirajzolódik a népszámlálás térképi adataiból.
Egy magyar régió európai nagyhatalom kerékpározásban 3
500 forintos Bubi-bérletet vezet be a BKK
Átállás előtt van a budapesti közbringarendszer, amelyhez kapcsolódóan új bérletet vezet be a BKK.
Egy magyar régió európai nagyhatalom kerékpározásban 4
Édes álmok jönnek, ha így eszel
Mindig azt hallod, hogy lefekvés előtt már ne egyél. De mi van akkor, ha létezik olyan étel, amitől jól alszol? Most…