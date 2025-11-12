A 2022-es népszámlálás szerint a foglalkoztatottak és az iskolások 41 százaléka autóval, 21 százaléka közösségi közlekedéssel, 10–10 százalékuk gyalog vagy kerékpárral jár munkába vagy iskolába.

Bár az autó a leggyakoribb közlekedési mód, erős regionális mintázatok rajzolódnak ki: az Alföld városaiban, például Hódmezővásárhelyen, Makón és Karcagon a bicikli, Budapesten pedig a közösségi közlekedés a meghatározó, míg számos dunántúli és észak-magyarországi kistelepülésen szintén a tömegközlekedés, illetve a gyaloglás dominál. A kerékpározás alföldi népszerűsége az európai élvonalba tartozik – áll a Másfélfok cikkében.

A 2011-es és a 2022-es adatok összevetése látványos eltolódást mutat: tíz év alatt a munkába járók körében az autóhasználat aránya 35-ről 46 százalékra nőtt. Minden más közlekedési forma háttérbe szorult, a kombinált – vagyis többféle eszközt összekapcsoló – utazások aránya viszont stabil maradt.

A cikk néhány további fontosabb megállapítása:

A személyautók száma 2011 és 2022 között 3 millióról 4,1 millióra nőtt Magyarországon, ami jól tükrözi a motorizáció gyors terjedését.

Az autóhasználat legmagasabb aránya a Budapest környéki agglomerációban, Bács-Kiskun megyében és a Balaton térségében mérhető, ahol nagyok a távolságok és kevés az alternatíva.

A közösségi közlekedést 2022-ben mindössze a felnőttek 21 százaléka használta rendszeresen, ami jelentős visszaesést jelent az előző népszámláláshoz képest.

A közösségi közlekedés leginkább a nagyvárosokban maradt erős: Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Miskolcon és Egerben a dolgozók több mint 20 százaléka ezzel jár munkába.

A kombinált utazások – például vonat és busz, vagy autó és metró használata együtt – a válaszadók 13 százalékánál jellemzőek, és főként a budapesti agglomerációban koncentrálódnak.