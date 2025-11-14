A második világháborút követően egy látszólag leküzdhetetlen probléma állta útját Japán ipari fejlődésének. Az embereknek nem volt pénzük automobilra, ami rövid úton halálra ítélte az első bátortalan lépéseit megtevő japán autóipart. A kormány ezért egy huszárvágással létrehozta a kei-car műfaját: az ide sorolható autók nagyon kicsik, nagyon gyengék voltak, ám komoly adókedvezményekkel támogatták meg azokat.

A lakosság a korlátozások ellenére örömmel fordult a motorkerékpárnál mégis csak kényelmesebb opció felé, és ez lehetőséget teremtett az autógyártók számára, hogy gazdaságossá tegyék működésüket, megalapozva a későbbi – szintén kormányzati segítséggel beindított – fejlődést.

Kitörés a kategóriából

Ugorjunk most előre szűk fél évszázadot az időben. A japán kei-car-piac a múlt század kilencvenes éveiben virágzott, a hazai márkák jellemzően több mikroautót is kínáltak ügyfeleiknek, akik azonban nem bánták volna, ha ezek praktikumát, kiváló helykihasználását valamivel kényelmesebb kivitelben élvezhetik.

Ezt a Suzukit tömegek imádták, Te is visszasírod? 1

Az adókedvezmények folyamatos nyirbálása miatt amúgy is egyre több ügyfél lett volna hajlandó kilépni a kei-car zárt piacáról, de nem volt hova: a következő lépcsőfok sokak számára célszerűtlenül nagy és erős járműveket jelentett.

A Suzuki mérnökei érdekes ötlettel álltak elő: kiszélesítették a népszerű Wagon R karosszériáját, és valamivel nagyobb motort szereltek bele. Az 1997-ben bevezetett autócska így már alkalmas volt négy személy szállítására.

Az autó, amire külföldön is felfigyeltek

A Wagon R-Wide újdonsült kvalitásaira Japán határain túl is felfigyeltek a Suzuki-forgalmazók, de az eredetileg mikroautónak szánt formavilág túlságosan ösztövérnek, a kis sebességekre méretezett futómű túlságosan egyszerűnek bizonyult. Ezért a márka alapvetően átdolgozta az autót, orvosolta a boldogulása útjában álló hiányosságokat, és 1999-ben bemutatta a Suzuki Soliót – vagy, ahogy exportpiacain megismerték, a Wagon R+-t.

A márka komoly reményeket fűzött az újdonsághoz. A rövid, de magas karosszéria nem csak szerethetővé tette az Esztergomban gyártott autót, de páratlanul praktikusnak is bizonyult. A magas üléseknek köszönhetően négy felnőtt kényelmesen elfért az autóban, a rövid, de széles és magas csomagtartó némi felhasználói találékonysággal megtámogatva váratlanul nagy mennyiségű poggyász elnyelésére volt alkalmas.

11 fotó

A Wagon R+ városi járműnek született, de átgondolt kialakításának, jól megszerkesztett futóművének és persze kedvező árának köszönhetően univerzális családi járműként vált népszerűvé Közép- és Kelet-Európában – meg persze Indiában, ahol szintén helyi gyártással igyekeztek kielégíteni a robbanásszerűen megjelenő keresletet.

Wagon R-ből Splash

A nagyság egyik ismérve, hogy az ember tudja, mikor kell megállnia. A Suzuki hazai piacán zseniális új ötletekkel tökéletesítette a Soliót: az utódmodellt a szintén kei-car Suzuki Palette megnövelt alapjaira húzta fel, megtartva annak kétoldali hátsó tolóajtaját. A 3,7 méteresre nőtt, lekerekített idomaival határozottan csinosabb járműre alighanem minden idők egyik legpraktikusabb autójaként emlékezik majd vissza az utókor.

A gyártó azonban felismerte, hogy Európában nem nagyra nőtt miniautóként, hanem bizarr kisautóként tekintetnének az újdonságra, ezért eleve elvetette a bevezetését. Helyette a magas karosszériáját csinos, sportos vonalakkal leplező, lendületes rajzolatú modellel váltotta a Wagon R+-t.

A maga nemében az újonc, a Suzuki Splash is forradalmi jelentőségű volt. Az új generációs Swift módosított padlólemezére épülő, annak stíluselemeit finoman alkalmazó modell már másfél évtizeddel ezelőtt előrevetítette azt a trendet, amely más márkáknál folyamatosan terjed. Egy meglévő típus emelt formátumú – ma úgy mondanánk: szabadidő-járműves – átirataként biztosított megfizethető alternatívát a vásárlók számára, előkészítve a terepet a méreteiben vele azonos, de könnyebb és divatosabb Ignis számára.

Az eredeti modell él és virul

Mindeközben az eredeti, japán belpiacos Wagon R immár hatodik generációjánál jár Japánban, és stabilan a piac egyik legkeresettebb típusának számít. Sziluettje negyed évszázad alatt vajmi keveset változott, ahogy méretei sem: az autó pontosan ugyanolyan rövid (3395 mm) és keskeny (1475 mm), mint amikor 1999-ben megalkották belőle terebélyesebb, világhódító sarját.

Másfelől viszont egy-két merészebb részlet (így a vaskos B oszlop, vagy a Smile modellváltozat krómozott, kerek lámpái) jelzi, hogy vannak még tartalékok ebben az egyszerű formában. Hogy a Suzuki visszamerészkedik-e valaha a globális piacokra egy hasonlóan formabontó modellel, ma még nem tudhatjuk. Ugyanakkor a Wagon R+ története a bizonyíték arra, hogy nagyszerű dolgok születhetnek abból, ha nem csupán követjük, de időnként át is írjuk a szabálykönyveket.

Sajnos a 2003 előtti autókban négyszemélyes az utastér, ami szerencsétlen megoldás, mert így biztonsági öv sincs hátul középen. 2003-tól ez megoldódott az ötüléses modellekkel:

