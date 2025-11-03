Minden esély megvan rá, hogy egy héttel ezelőtt utolsó éleslövészetén vett részt a Magyar Honvédség Mi-24-es harcihelikoptere, személyzete és kiszolgáló állománya a Bakonyban. A típusnak ugyanis néhány hónapon belül lejárhat az üzemideje.

A Mi-24 a Szovjetunióban a Mil tervezőiroda által fejlesztett, majd 1972-ben szolgálatba állított harcihelikopter. Ez a típus volt első szovjet gyártmányú, kifejezetten földi tűztámogatásra készült helikoptere. 1969. szeptember 19-n repült először, sorozatgyártása 1971-ben kezdődött.

A szóban forgó helikopterrel kapcsolatban felmerült bennünk néhány kérdés, ezért megkerestünk a témában szakértő illetékest, Balogh Ákost, az LHSN.HU főszerkesztőjét, aki készséggel válaszolt a Vezessnek.

Lehet tudni, mennyi órát repültek a közel 50 évnyi magyar szolgálat alatt a Mi-24-es gépek?

Az első Mi-24-es harcihelikopterek 1978 nyarán érkeztek Magyarországra és a nyilvánosan elérhető információk alapján az utolsó gépek naptári üzemideje – amennyiben nem történik üzemidő hosszabbítás (erre utaló információ jelenleg nincs) – 2026 tavaszáig jár le, így ~48 évig, “közel 50 évig” szolgálták a magyar emberek biztonságát.

A Mi-24-es típus két alakulatnál szolgált, először Szentkirályszabadján az MH 87. Bakony Harcihelikopter Ezrednél, majd Szolnokon az MH Kiss József 86. Helikopterdandárnál. A helikopterek teljesített üzemidejéről 2013-ig van nyilvános adat, ekkor úgy tűnt, hogy már nem repülnek többet a gépek és a „kivonásra” készült egy könyv, ami ezt tartalmazza, persze mint látjuk végül kedvező döntések születtek így 2018-19-ben érkeztek haza a gépek újabb, immáron oroszországi nagyjavításukról.

Miután katonai repülésről beszélünk, az azóta teljesített üzemórák száma (még) nem nyilvános adat. 1978-2013 között a magyar Mi-24-es harcihelikopterek összesen 206.371 felszállást és 83.540 repült órát teljesítettek (ezen adatok forrása: Brandt Gyula – Magyar Felségjelű Mi-24 Harci Helikopterek c. könyv Zrínyi Kiadó 2017).

Hány éles bevetésen vettek részt ezek a helikopterek a Magyar Honvédség kötelékében?

A magyar Mi-24-esek számos fegyveres készenléti, készültségi feladatot láttak el, ezek keretében hajtottak végre hadműveleti repülésként légi őrjáratozásokat és légtérsértő kisrepülőgépek elfogását.

Az 1989. decemberi romániai forradalom ideje alatt is megelőző készültségi szolgálatot láttak el a Mi-24-esek Szentkirályszabadjáról a szolnoki repülőtérre települve.

1991. augusztus végétől a jugoszláviai polgárháború miatt láttak el harcfeladatként készültségi szolgálatot felfegyverzett Mi-24-esek a taszári és kecskeméti repülőtereken, ahonnan az ország déli határán repültek járőr- útvonalrepüléseket.

A NATO 1999. március 24-én indított kiterjedt légiháborút Jugoszlávia ellen, ekkor már NATO tagként szintén elrendelték a Mi-24-esek készenlétét a szövetséges erők alkalmazásának ideje alatt, a szárazföldi csapatok tevékenységéhez esetlegesen szükséges légi tűztámogatási feladatokra, de éles bevetésre nem került sor.

1991-ben, majd 1996-ban II. János Pál pápa magyarországi látogatásai során a pápát szállító katonai helikopterek légi biztosítását is Mi-24-esek látták el.

Emlékezetes légtérsértő légijármű elfogására került sor a 2010-es vörösiszap katasztrófa során, amikor is a hatóságok korlátozott légteret léptettek életbe a katasztrófa területe felett, ahol csak a mentésben résztvevő légi eszközök repülhettek. Ezt a légteret több alkalommal is megsértették kíváncsiskodók, akiket a Bakonyban lévő, éppen hadgyakorlaton résztvevő Mi-24-esek egyikével fogtak el.

A migrációs válság idején, a déli határon, majd az orosz-ukrán háború kirobbanásakor a keleti határon is láttak el határvédelmi-, járőrözési-, a magyar-ukrán határszakaszon légi sugárfelderítési- feladatokat Mi-24-essel.

A fegyverzet használatára kiképzési célokon kívül szerencsére sohasem volt szükség!

Egy érdekes készenléti feladata volt/van még a Mi-24-esnek, ez az úgynevezett légi sugárfelderítés.

Ez 2005 óta él, éles riasztásra egyszer sem került sor, ennek lényege, hogy a helikopter páncélzata, hermetizálható, túlnyomásos kabinja és levegőszűrő berendezése alkalmassá teszi a típust arra, hogy a személyzet legkisebb veszélyeztetése mellett berepülhessen sugárszennyezett terület fölé és egy magyar fejlesztésű és gyártású, a helikopter félszárnyainak függesztőpontjára szerelhető légi sugárfelderítő konténerrel méréseket végezhessen.

Ezzel felderíthetőek akár sugárzó anyagot tartalmazó úgynevezett „piszkos bombák” vagy illegálisan szállított sugárzó anyagok, ha pedig már bekövetkezett a sugárszennyezés – pl. nukleáris erőművek üzemzavara esetén -, annak méretét kiterjedését, helyét is valós időben tudják felderíteni, figyelni, a szükséges ellenintézkedések segítése céljából.

Fontos! A magyar Mi-24-es pilóták (magyar gépek nem) és repülőműszaki szakemberek harctéri körülmények között, 2010-től egészen 2013-ig NATO misszióban mentorálási feladatokat láttak el Afganisztánban. A Magyar Honvédség Légi Kiképzés-támogató Csoportjának tagjai több váltásban az Afgán Nemzeti Hadsereg Mi-24-es (export nevén Mi-35-ös) helikopterein repültek és képezték az afgán pilótákat, műszakiakat.

Bár kevés szó esett róla, a kiképző misszió ellenére a magyar katonák több alkalommal is kerültek harci cselekmények középpontjába a repülési feladatok során. Támadó műveletekben egyszer sem vettek részt, de harci bevetéseken igen (pl. légi felderítés és őrjárat, konvoj kísérés, szállítóhelikopterek kísérete, légi oltalmazása).

Milyen fegyverzettel vannak felszerelve ezek a gépek?

A Magyar Honvédség három különböző altípusú Mi-24-est rendszeresített. Ha összegezni kellene a fegyverzetet,

az fedélzeti géppuskából/gépágyúból,

nemirányítható rakétákból,

irányítható páncéltörő rakétákból,

bombafegyverzetből

és speciális fegyverzeti függesztményekből állhat.

Emellett a 8 fő felfegyverzett katona befogadására alkalmas deszant térből további tűztámogatást tud nyújtani a katonák kézifegyvereivel (gépkarabély, géppuska, de volt példa mesterlövész fegyverek alkalmazására is).

Ezek legalábbis a magyar specifikációk, máshol ettől eltérő, további fegyverzet is rendszeresítve volt az egyes altípusokhoz.

A legelsőként Magyarországra érkező altípus fegyverzete egy mozgatható lőtoronyba épített 12.7mm-es 9A624 típusú fedélzeti géppuska, 57mm-es Sz-5 típusú nemirányítható rakéta, 9M17P Falanga típusú irányítható páncéltörő rakéta valamint bombafegyverzet.

Mennyi a repülési hatótávja egy Mi-24-nek?

A Mi-24-es beépített tüzelőanyag tartályaival (2130 liter) 450 km-es hatótávolságra (kb. 2óra 25 perces repülési időre) képes. A helikopter típusváltozattól függően 2 x 850 literes belső póttartállyal, vagy 4 x 450 literes külső póttartállyal szerelhető, ezekkel nagyjából max. 1000 km-re növelhető a hatótávolsága, repülési ideje pedig több mint 4 órára.

Miért szerelnek le egy ilyen gépet, ha még mindig üzembiztosan működik?

Az orosz gyártású helikopterek üzemeltetése naptári évhez/repült órához van kötve. Egy Mi-24-es helikopter üzemideje 7 naptári év és/vagy 1000 repült óra (eközben folyamatosan a megadott, teljesített repült órák után előírt ellenőrzési/javítási munkák elvégzése szükséges az üzemeltető részéről), ezt követően úgynevezett ipari nagyjavítást kell a gépen végrehajtani, ami újabb 7 naptári év és/vagy 1000 repült óra üzemidőt ad és így tovább.

Amíg az időszakos, repült órák utáni ellenőrzések, javítások az üzemeltető alakulatnál történnek, addig a nagyjavítás egy magasabb szintű feladat, amire – az erre orosz gyártói engedéllyel rendelkező – komoly repülőgépjavítási képességekkel rendelkező vállalat jogosult. Ilyen vállalat volt Magyarországon a Dunai Repülőgépgyár Rt. ahol az utolsó két Mi-24P nagyjavítása megtörtént 2004 nyarán, ezt követően pedig nem kapott a vállalat további megrendelést a típus nagyjavítására, így ezt a tevékenységét hazánkban befejezte, ahogy a szállítóhelikopterek nagyjavítását is.

Ebből eredően mára kizárólag oroszországi javítóüzemek rendelkeznek a nagyjavításhoz szükséges gyártói engedélyekkel, azonban az orosz-ukrán háború okán életbe lépett szankciók már nem teszik lehetővé a nagyjavítás megrendelését.

Korábban a szankciók azt még megengedték, hogy a meglévő eszközök üzemben tartására irányuló szolgáltatásokat megrendeljék (modernizációt már nem), így valósulhatott meg a Magyar Honvédség nyolc helikopterének nagyjavítása, melyről négy helikopter 2018 végén érkezett haza, másik négy pedig 2019 elején. A már említett 7 éves nagyjavításközi naptári üzemidő alapján így könnyen kiszámolható meddig repülhetnek a magyar Mi-24-esek, ezt követően pedig a helikopterek nem használhatóak tovább biztonsággal, további nagyjavítás elvégzésére pedig nincs lehetőség az említett okok miatt.

A helikopterek naptári üzemideje bizonyos feltételek mellett egy évvel meghosszabbítható, de erre törekvő lépésekről a Magyar Honvédségben jelenleg nem tudunk.

A biztonságos üzemeltetés mellett egy fontos kérdés a Mi-24-esek fedélzeti rendszereinek és fegyverzetének, valamint önvédelmi rendszerének alkalmazhatósága korunk elvárásai és háborúinak tapasztalatai tekintetében. Megállapítható, hogy a magyar harcihelikopterek avionikai berendezéseiben csupán a jogszabályi változásoknak való megfelelés szintjéig történt modernizáció, a fegyverrendszer modernizációja nem történt meg, önvédelmi rendszere hiányos és elavult, tehát a helikopter nagyjából az 1980-as évek színvonalát tükrözi.

A fegyverrendszerhez alkalmazható különféle harcanyagok felhasználhatósági ideje lejárt, vagy a készlet kifogyott, jelenleg csak a 30 mm-es gépágyúlőszer áll a Magyar Honvédség rendelkezésére.

Összességében a helikopter nem biztosítja azokat a képességeket, amik egyrészt „kompatibilisek” a NATO elvárásaival, eljárásrendjeivel, másrészt kiszolgálnák az úgymond nemzeti honvédelmi érdeket.