A hajtómű meghibásodása miatt hajtott végre kényszerleszállást a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa Pápa közelében – közölte a Honvéd Vezérkar.

A H225M helikopter az országvédelmi gyakorlat okán tartózkodott az utóbbi napokban a pápai bázisrepülőtéren. A helyőrségtámogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki dandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.

A 74-es oldalszámú helikopter péntek kora délután indult vissza állandó, szolnoki állomáshelyére, amikor a felszállás után pár perccel kénytelen volt megállni – végül lakott területen kívül, Adásztevel és Nagytevel között, az országúttól egy kilométerre tették le.

Személyi sérülés nem történt, sőt, anyagi kár sem keletkezett a landolás során. A repülő-műszaki javító csoport azonnal megindult Szolnokról, így a helyszínt katonák biztosítják.

