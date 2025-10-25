Nemrég Kínában jártam a Chery meghívására, a hatalmas ország dél-keleti részén. A nagyjából 120 országban jelen lévő, Magyarországon idén szeptemberben nyitó márka komolyan gondolja a további terjeszkedést.

Élőben néztünk meg több ütközési tesztet, láttunk három titkos, de akár két éven belül piacra dobható új autót és jelen voltunk a leopárdok eleganciájából merítő Lepas autómárka premierjén, amely a jövő év második felében hazánkban is piacra léphet.

Kína legfejlettebb területe a tengerparti sáv, beleértve délen Sanghajt. A világgazdaság egyik központjává fejlődő, 25 milliós kikötővárostól 300 km-re nyugatra esik Wuhu, Anhuj tartományban, ahol közel 30 éve a mai Chery konszern megalakult.

45 fotó

300 felett megy a szupervonat

Gyorsvasúton érkeztünk a kínai léptékkel kis városnak mondható, nem egészen négymillió fős Wuhuba, a vonaton időnként 302 km/órás sebességgel utaztunk teljes csendben és kényelemben. Két óra az út Sanghajból, köztük 7,5 és 9,3 milliós városokat is útba ejtve. Ezekkel a megállókkal, a ki-beszállással együtt jön ki a 150 km/órás átlagsebesség.

Kínában a szupervonat-hálózat fejlesztése elsőbbséget élvez, olyannyira, hogy európai szemmel furcsa módon a vonalakat toronyiránt vezetik, akár városokon keresztül, mert a hálózat gyors fejlesztése volt a prioritás, nem pedig a lakóhelyek békéjének megőrzése.

Végig betonemelvényen és hidakon, szintbeli kereszteződések nélkül fut a gyorsvasúti pálya, amin sem autókkal, sem állatokkal nem ütközhet a szerelvény. A vonatok pontosságát az állomások működése is segíti. A peronok több körös beléptetési rendszeren áthaladva közelíthetők meg.

A repülőtéri ellenőrzéshez hasonló átvilágítás és biztonsági kontroll után biometrikus azonosítós beléptetőkapukon kell túljutni. Az üres peronokon átszáguldó vonatok nem gázolnak el embereket, mert csak az épp érkező járatokhoz bezsilipelt utasok tartózkodhatnak azon a peronon, amin megáll majd a szerelvény.

Errefelé, a gigászi Jangce vidékén sokat esik az eső, ami a vízben gazdag tájon kívül az esernyőhasználat apróságain is látszik. A szállodák, rendezvényközpontok előterében előfordul például nájlonzsák-adagoló készség, amibe fentről bedugod az összecsukott esernyőt és a kötegből leszakított zacskóba csúsztatva nem vizez össze semmit.

Létezik esernyőszárító is, egy mikroszálas anyagú textillel kibélelt mélyedés, amiben az ernyődet megforgatva a víz nagy része eltávolítható az épületbe lépés előtt.

Belépőkérdés a biztonság

Érkezésünk után a helyieknek mi voltunk az érdekes látnivaló, mert errefelé nemigen vetődnek kaukázusi típusú emberek, nekem pedig a helyiek kedvességén túl a törésteszt-laboratóriumban tett látogatás a legélesebben bevésődő emlék.

Bár a konszern összesen nyolc kutató-fejlesztő központot tart fenn a világon, az itteni a fő, ahol az ütközési teszteket láttuk. Ez egy összetett fejlesztési komplexum, ahol az ütközési vizsgálatokon kívül szoftververifikációt, tartóssági teszteket, járműdinamikai vizsgálatokat és energiamenedzsment-méréseket is végeznek.

Mivel nem kevés kínai autógyártó lejáratta már magát független törésteszteken, az ottani márkák máig cipelik ezt a terhet, márpedig közismerten veszélyes autót szinte senki nem vesz meg. Emiatt is fontos a Cherynek autói biztonsága, amit időközben összesen 54 ötcsillagos minősítéssel ismertek el különböző NCAP-szervezetek.

Az elsőt 2008-ban a Golf-méretű Chery A3 kapta a CNCAP, a kínai NCAP töréstesztje után. 2022-ben az Omoda 5 volt az első ötcsillagos eredménnyel végző autójuk az Euro NCAP vizsgálatán, amit időközben megismételt a Chery Tiggo 7 és 8 SUV, a Jaecoo 7, az Omoda 9 és a 800 voltos elektromos rendszerű Exlantix ES limuzin.

Először két Chery Tiggo 8 ütközött egymásnak szemből, a frontális törésteszt valószínűleg 56 km/órás sebességgel történt. Pokoli hanghatást követően a két autó kicsit visszapattant, megállt, majd az újságíróhad ellephette a roncsokat.

Működtek a légzsákok és azok a struktúrák, amelyek az ütközési energiát a balesetben érintett karosszériaelemektől más teherviselő elemekbe vezetik át, frontális ütközéskor a lökhárítótól ívelő hossztartókon át a tűzfal felső részén lévő merevítőkig és lefelé a padlólemezbe.

A hajtáslánc segédkeretének kiakasztásával a motor-váltó egység nem az utastérbe nyomul be, hanem az alvázlemez alá bukik. A szélvédőoszlopokon nem volt deformáció, az ajtók könnyen nyíltak, az utascella teljesen ép maradt. A hátul ülők biztonságát többek között a sík padlókialakítás javítja, ami oldalütközéskor mérsékli az alsó végtagok sérülésveszélyét.

Látványos esemény a borulási teszt is, amiben a rámpára hajtva oldalára borult, az ajtókon és a tetőkereten billegve végigcsúszott a Lepas 8 SUV, majd a csarnok másik végén megállt. Nem volt ilyen nagy mutatvány, de nagyobb terhelés érhette az autót azon a teszten, amin az akkupakkot támadta egy fémtömb. A Lepas L8 30-cal nekihajtott a tesztpálya aljába rögzített fémkúpnak, ami alaposan belevert az akkucsomag biztonsági keretébe.

Videón a borulás

a videó a hirdetés után indul

Mégsem folyt ki akkusav, nem léptek ki gázok-gőzük a nagyfeszültségű telepből, az autó nem borult lángba és saját erejéből állt ki a csarnokból. Ezekre a vizsgálatokra azért van szükség, mert nemcsak a fejlődő országokban fordulhatnak elő méretes kövek az utakon. A hegyoldalakról bárhol kimoshat nagy köveket az útra a lezúduló víz vagy sittszállító teherautókról is az útra zuhanhatnak, amiket nem tud kikerülni az érintett.

Masszív akadály támadja az akkupakkot a videón

a videó a hirdetés után indul

A nagyfeszültségű akkumulátornak más teszteken is át kell mennie. A biztonsági vizsgálatok részeként Indonéziában több mint két napra merítettek egy méter mély tengervízbe egy akkupakkot, igazolva tömítéseinek biztonságosságát.

A cég fő beszállítója a CATL, a vállalat lítium-vasfoszfát kémiájú akkucellákat használ, hogy lítiumion akkumulátorai minél kevésbé produkálhassák ütközési sérülések miatt a végzetes hőelfutást vagy thermal runaway-t.

Titkos új autók

Később a Chery formatervezési központjában jártunk. A fődesigner itt is európai, mint a Geely formatervezését irányító Stefan Sielaff vagy a BYD dizájncsapatát vezető Wolfgang Egger. Náluk Ivan Dulanovic a vezető formatervező, aki a kínai Great Wall Motortól érkezett.

Három 1:1 léptékű modellt láttunk a közeljövőben várható elektromos autók közül. Tilos volt lefotózni őket, az egyik a Ford Explorerre hasonlított és az derült ki róla, hogy Tiggo 2 néven valósulhatna meg és a kisebb méretű Vitara, a Captur illetve a T-Cross szegmensében indulhat.

Narancssárgában egy erősen Jeep-ihletésű kompakt SUV-t mutattak meg, a harmadik autó az újabb Kiák, Hyundaiok merész, robotos formavilágán belül mozgott és a 3008, a Tucson vagy Sportage kategóriájába sorolható.

A Kiát nem véletlenül említettem ennyiszer, a globálisan sikeres márkák közül bevallva-bevallatlanul, de elsősorban hozzájuk méri magát a kínai kihívó. Megfelelő árral a formaterv alapján a háromból kettő sikeres lehetne itthon is, pláne úgy, hogy a megcélzott kategóriatársaknál jellemzően nagyobb méretű autók.

Konszern nőtt ki a régi SEAT Toledóból Lassan 30 éve annak, hogy 1997 márciusában megalakult a Chery autógyár. 1999 nyarán készült az első autójuk, a Chery A11/Fulwin az Európában 1998-ban kifutó SEAT Toledo I helyi változata volt. Mókás, hogy ebből a típusból mi is vezettünk egyet, mert 2007-ben egy hazai üzletember meglátta benne a lehetőséget, így Budapesten tudtuk kipróbálni. Közel négy évig tartott az első százezer autó legyártása, a jubileumi Toledo-klón 2003 márciusi autó. Időközben a kivitel is elkezdődött, a cég Szíriába exportálta az első autókat 2001 októberében. Ott és akkor összesen tíz autót sikerült eladni, ami kudarc volt ugyan, de egy sikersztori nyitánya lett. A Chery 2006-tól Malajzia és más délkelet-ázsiai országok piacára belépve gyártott először jobbkormányos autókat. Az exportpiacokra eladott első százezer autót 2007 májusában ünnepelték, tehát körülbelül öt és fél év kellett hozzá. 2008-ban Argentínába kezdett autókat szállítani a cég, majd 2010-ben Brazíliában gyárat nyitott, ami az egyik alapja erős jelenlétüknek Dél- és Közép-Amerikában. Mindeközben jócskán megszaladt a gyártási volumen. 2015-ben az autógyártó összeeladásai meghaladták az ötmillió darabot. 2024 volt a 22-ik év, amikor a konszern megszakítás nélkül a legnagyobb kínai autóexportőrnek bizonyult. Tavaly a Chery-emblémás autók kivitele elérte a 640 ezer darabot. Az idei év fő feladata az európai terjeszkedés, ennek része az ősszel Magyarországon indított értékesítés és a belépés többek között a lengyel, az osztrák és a román piacra.

Csinos, de ismeretlen limuzinok

Kínában az utcákon is sok friss és érdekes autóba futottam bele. A legtöbbjéről annyit tudok, hogy jól néz ki, amíg a hátuljáról leolvasom a nevét és rákeresek. A Hongqi H6 és főleg a nagypályás, turbós V6-tal is kapható H9 limuzin szúrt szemet, de a Nio ET9-től a Voyah Passionig más márkáknak is vannak igazán modern és esztétikus autói, nagyobbrészt a felső kategóriában.

Megakadt a szemem a Luxeed S7 és a Luxeed R7 pároson. Nevük és megjelenésük alapján is prémiumtermékként pozícionált autók, előbbi egy Panamera-stílusjegyekkel feldobott, ötajtós ferdehátúnak látszó, de kis csomagtérfedelű, négyajtós limuzin. Az emelt R7 egy SUV, mindkettő elektromos hajtású és a Chery valamint a Huawei közös autói. Az elektronikai vállalat a vezetőtámogató rendszerekért felel.

Ezeknek az autóknak a gyártósorát is láttuk. A Chery három környékbeli üzeméből alighanem ez a legmenőbb és legújabb, ha pont oda vittek el bennünket. A présüzemben és a hegesztősorokon elvétve futsz csak össze bárkivel, a fényezőcsarnokban úgyszintén.

Jelentős arányú élőmunkával csak az összeszerelésben találkoztunk, mert a magas szinten gépesített folyamatokon kívül vannak feladatok, amiket gazdaságosabb emberekre bízni. A fizikailag nehéz munkát, például a kerekek felszerelést, egy az egyben robot végzi, ahogy a műszerfal beemelése is teljesen automatikus, a munkatársak a rögzítőcsavarokat hajtják be.

Pár héttel ezelőtt jártam a Kia autógyárában, a zsolnai üzem színvonalától ez a gyártóbázis tisztaságában, szervezettségében, gépesítettségében nem különbözött lényegesen. Persze itt is vannak régebb óta működő gyárak, de tetszik, nem tetszik, a kínai autókat és alkotóelemeiket rég nem a dzsunka gyomrának félhomályában szögelik össze, hogy Földes Attilát idézem.

Hatótávnövelővel kapós a villanyautó

Mivel Kína távoli ország, élhet néhány félreértés itthon az ottani autópiacot illetően. Ezek egyike az elektromos autók egyeduralmával kapcsolatos. Kínában a kommunista diktatúra vezetése valóban évtizedekkel ezelőtt döntött arról, hogy az országnak az elektromos autózásban kell kiemelkednie.

Ebben az egyik fő motiváció az energiafüggés, a kőolaj-behozatal hosszú távú mérséklése volt. A stratégia megvalósításával Kína vált a világ vezető hatalmává a napenergiát hasznosító eszközök előállításában, valamint az elektromos energia tárolását lehetővé tevő akkumulátorok fejlesztésében és gyártásában.

Erre építhettek a helyi villanyautó-gyártók. A teljesen vagy részben elektromos hajtású autókat itt NEV (New Energy Vehicle) néven kategorizálják, amiben az akkumulátoros elektromos autókon kívül a konnektorról tölthető akkus hibridek és a helyben igen népszerű, hatótávnövelős elektromos autók is benne vannak.

Közülük a legtöbb a tisztán villanyautó, az első és a harmadik szegmens fejlődik, a PHEV autók ottani értékesítései csökkennek. A háromféle NEV most már a piac felénél többet képvisel, 2025 augusztusában 54,6 százalék volt a részesedésük a Reuters híre szerint, ami az idei évben a legmagasabb havi arány. Ilyen magas havi arányra 2021 óta nem volt példa.

Ebből az is egyértelmű, hogy Kínában sem teszik ki az újautó-eladások többségét a villanyautók és nagyon sokaknak van igénye olyan személyautóra, amelyben van benzinmotor, akár fejlett full hibrid hajtásrendszerben működik, akár az akkumulátort tölti.

A kiskocsik legnagyobb része elektromos, a családi autóként befoghatók viszont nagy és testes autók. Közülük sok a 800 voltos elektromos rendszerű, ami igen gyors töltést tesz lehetővé, de a kínai társadalomnak van egy ünnepe, amikor még az 500 kilowattos villámtöltők sem oldják meg a villanyautós utazást.

Évente egyszer, az új év egy hetes ünneplése idején akár egymilliárd ember is elindul szülőföldje felé, sokan ezer kilométernél is jóval többet utaznak a tartományok között. Ilyenkor még a benzinkutakon is torlódás alakulhat ki, villanyautóval akkor sem működik a hosszú távú utazás, ha 400-500 kilométert teszel meg két töltés között és jóval 300 kilowatt felett töltesz.

Emiatt is válnak egyre népszerűbbé a hatótávnövelős elektromos autók, amelyek benzines motorja nem hajtja a kerekeket, hanem soros hibridként áramot termel a hajtó villanymotorok számára.

A mindennapos villanyautózásra így bőven elég a nagyságrendileg 40-50 kilowattórás akkukapacitás, ami a kocsik árát és a súlyát is mérsékli. A normál autókéhoz mérhető, 50-60 literes benzintankkal 1000-1400 kilométeres összhatótávot biztosíthat a családi autó. Cserébe a benzines motorral hajtott generátor növeli az autó fenntartási költségeit.

Erős az ottani árháború

Közben a gyártók tovább fűtik a 2023 elején indult árháborút. A legnagyobb helyi szereplők, a BYD, a Chery és a Geely is kénytelen reagálni a lényeges piaci szereplők árcsökkentő akcióira.

Az árletörés következményeként a kínai autógyártók igyekeznek másutt eladni a túltolt gyártási kapacitásokból fakadó fölösleges autómennyiséget, ideértve Európát és Magyarországot. Az export azért is vonzó menekülőút, mert a kínai autók itteni ügyfélárai nagyrészt jóval magasabbak, mint a távol-keleti országban jelenleg érvényesíthetők. Kár, hogy nem fordítva van.

Szóba került a villanyautók szent grálja, a nagyobb hatótávot, gyorsabb töltést és sokkal biztonságosabb működést ígérő szilárdtest akkumulátor.

Ez a vívmány valahogy mindig már csak pár évre van a sorozatgyártás beindításától, aztán eltelik az a pár év és még mindig 3-5 évről beszélünk. A Chery 2027-re tette a sorozatgyártásra alkalmas szilárdtest akkuk kifejlesztését, ebben is a kínai CATL a partnere.

De amikor a 27 EU-tagállamban az idén augusztus végéig eladott új autóknak 15,8 százaléka elektromos, dőreség volna lemondani a piac másik 84,2 százalékáról, azokról az új autókról, amelyekben belső égésű motor (is) van. A Chery ezért az alábbi menetpróbánkban bemutatott teljes hibrideken kívül benzines autókat is kínál, esetenként az európai fogyasztási és CO2-emissziós szabályok miatt visszafojtott motorokkal, a Kínában érvényesnél jóval csúcsteljesítménnyel.

Bombaüzlet lesz a robotgyártás?

Kínában az egyik hype most a robot, lehetőleg humanoid formában. A Chery is beszállt a robotfejlesztésbe, mert óriási felfutásra számítanak az emberszabású robotok piacán, akár betegápolásban, akár a magány megosztásában.

Az itt látott robot 50 ezredmásodpercen belül képes beszéddel válaszolni, kézműködése annyira kifinomult, hogy meg tud fogni nyers tojást vagy tofut, de a cég először főleg autószalonokban veti be. Itt boldogul egyszerűbb ügyfél-tájékoztatási feladatokkal, amit sokféle nyelven képes megtenni.

Az AiMOGA néven futó gépezet egy autós cégtől csak látszólag esik messze. Mivel az önvezető autó is robotnak tekinthető, a mindössze két év alatt megvalósított, embernagyságú, sétáló, a mesterséges intelligencia révén beszélni képes robotlány és a körülötte lebzselő robotkutyákat mások lelkesen fogadták, számomra azonban viszolyogtatók és fenyegetőek. De a társadalmak elöregedésével szükség lehet rájuk.