Új autómárka születésénél volt jelen a Vezess Kínában: a Lepas autói a leopárdok esztétikáját kívánják fémbe önteni, elegáns alternatívát kínálva az újautót-vásárlóknak. A Lepas nevet a Leopárd és a passion (szenvedély) ihlette.

A Chery konszern új márkája első körben három autót mutatott be, amelyek Európába érkeznek – várhatóan Magyarországra is – derült ki a sajtótájékoztatón.

A Lepas L4 konnektoros hibridként, külső töltésű akkuval és benzines-elektromos hajtáslánccal készül Kínában. Az L6 és a még nagyobb L8 csak elektromos hajtáslánccal létezik. Az L6 első csomagterének fedelét szervozárás húzza be hangtalanul, és a sminktükör megvilágításának színhőmérséklete hidegről meleg fényűre állítható.

Valószínűleg 2026 második felében jelenhet meg az új autómárka itthon azokban a márkakereskedésekben, amelyek a Chery modelleket értékesítik a Grand Automotive partnereként. A márka 2030-ra 1 millió autó értékesítését tűzte ki célul globálisan. Meglátjuk, mi valósul meg belőle.

További részletekről hamarosan olvashatod Szörényi András kollégánk beszámolóját.

