A mai napig igaz, hogy a legegyszerűbb, műszakilag legelterjedtebb, sok esetben továbbra is leggazdaságosabb üzemanyag-/hajtástípus a benzines belső égésű motor.

Bár voltak idők, amikor a gázolaj olcsóbb volt a kutakon, ráadásul a dízelautók ugyanakkora távolságra vetítve kevesebbet is fogyasztottak, sőt, az elmúlt bő évtizedben úgy tűnt, a plug-in hibridek, majd a tisztán elektromos autók is egyre nagyobb szeletet hasíthatnak ki a globális, és így a magyar autópiacból is, a benzines motorok végig az élen tudtak maradni.

A Volkswagennél jó egy évtizede kipattant, az egész autóiparban hullámokat vető, a vásárlók bizalmát is megrengető károsanyag-kibocsátási botrány, valamint az itthon egyre inkább eltűnő benzinkúti árkülönbség betett a dízeleknek – hiába lettek amúgy mára tényleg gazdaságosabbak és környezetkímélőbbek –, míg a villanyosítás épp csak kilépett a gyerekcipőkből, amikor a világjárvány, majd a geopolitika és a világgazdaság alakulása csúnyán elgáncsolta mind a gyártást-kínálatot, mind a keresletet.

Az okok, folyamatok kifejtése és elemzése messze túlnyúlna jelen cikk keretein, ám azt az alábbiakban megmutathatjuk, hogyan alakult a benzines, dízel- és villanyos autók aránya a magyarországi személyautó-flottában az elmúlt két évtizedben.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2004 végén 2 828 433, míg tavaly, azaz 2024 végén 4 263 067 darabból állt a hazai személygépkocsi-állomány. A nagyjából másfélszeresére bővülő – de sajnos egyre öregedő, 10,9 évről 16,2 évre növekvő átlagéletkor! – autóparkból ötévenként szemezgetve mutatjuk, mikor milyen arányban voltak a benzin- és egyéb üzemű gyártmányok.

Hajtás (db/arány)/év 2004 2009 2014 2019 2024 Benzinüzemű 2 422 006 / 85,63% 2 404 235 / 79,77% 2 266 198 / 72,92% 2 529 572 / 66,36% 2 582 498 / 60,58% Dízelüzemű 393 12 / 13,89% 604 400 / 20,05% 809 524 / 26,05% 1 199 155 / 31,46% 1 338 743 / 31,40% Hibrid üzemű 1492 / ≳ 0% 2785 / 0,9% 6362 / 0,2% 46 471 / 1,22% 251 335 / 5,90% Elektromos üzemű 264 / ≳ 0% 67 / ≳ 0% 175 / 0,01% 6595 / 0,17% 60 211 / 1,41% Egyéb üzemű 11 545 / ≳ 0% 2232 / 0,07% 25 436 / 0,82% 30 220 / 0,79% 30 280 / 0,71% Összes személygépkocsi (db) 2 828 433 3 013 719 3 107 695 3 812 013 4 263 067

Ahogy a fentiekből is látható, a benzines hajtás aránya az egyéb erőforrások időleges térnyerésével is fölényesen nagy maradt, még a legfrissebb, 2024-es adatok alapján is majdnem „alkotmányozó többsége” van.

A dízelek 2014-es és 2019-es terjedésére magánszinten a használt autós, több éves késésben lévő begyűrűzés, a nyugaton botrány miatt már „levetett”, hozzánk azt követően beáramlott, valamint a cégautós flottavásárlások adják a magyarázatot, míg az elektromobilitás nyögvenyelős elterjedését, sőt visszaesését gyakorlatilag a napi hírekben követhetjük.

Kimondhatjuk, hogy ha valaki ma vesz új vagy akár használt autót, középtávon ‒ 5-10 év távlatában ‒ még mindig a benzinessel tesz a legjobb lóra (persze az egyéni igények, műszaki és anyagi körülmények ezt felülírhatják).