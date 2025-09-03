Június végén a forgalomban lévő személyautók átlagéletkora 16,3 év volt Magyarországon. Ez új negatív rekord, a 2002-től vezetett statisztikában korábban nem volt hasonlóan magas érték. A növekedés visszafogottnak mondható rövid távon, a múlt év végén ugyanis 16,2, míg egy évvel korábban 15,8 évnél tartott a számláló – írta a Hvg.hu.

A hosszabb távú adatok alapján a 2000-es évek közepén volt a legfiatalabb a hazai autópark. 2002-ben az átlagéletkor még 11,7 év volt, ekkor 2,63 millió autó futott az utakon.

2020-ra már közel 3,92 millió személyautó közlekedett Magyarországon, az átlagéletkor pedig 14,7 évre emelkedett. 2023 végén a 4,17 millió autó már 15,8 éves volt. Majd 2024-ben tovább nőtt az állomány 4,26 millió autóra, az átlagéletkor pedig 16,2 évre.

Utóbbi rekord dőlt meg az idei első félév végén: a 16,3 éves átlagéletkort még több, összesen 4,33 millió autó hozta össze. Vagyis összességében egyre több autó van forgalomban, amelyek egyre idősebbek.