A legnépszerűbb importmárka továbbra is a Volkswagen, de az idei év egyik legnagyobb meglepetése a Tesla ugrásszerű előretörése volt. A szegmensek közül a kompakt autók dominálnak, ugyanakkor az SUV-k aránya továbbra is dinamikusan nő – a kis SUV-k forgalomba helyezése például közel 50 százalékkal emelkedett egy év alatt.

A külföldről behozott 83 ezer autó esetében a márkák toplistáját továbbra is a Volkswagen vezeti (10 563 darab), mögötte az Opel (7203) és a Ford (7075) következik. A prémium kategóriában az Audi (5280), a Mercedes (4028) és a BMW (3723) is stabilan tartja helyét a legnépszerűbb márkák között.

A Tesla több mint 2900 darabbal 11. lett, a márka forgalomba helyezése több mint kétszeresére nőtt a tavalyi évhez képest. Ez jól mutatja, hogy a hazai vevők körében egyre nagyobb az érdeklődés az elektromos járművek iránt a használtpiacon is.

A behozott autók között a kompakt kategória (C-szegmens) dominál (25%), amelyet a felső-közép (15%) és a kisautók (15%) követnek. Jelentős átrendeződés figyelhető meg az SUV-k piacán, ahol a középkategóriás SUV-k (9%) mellett a kis SUV-k közel 50%-kal több forgalomba helyezést értek el, mint egy évvel korábban. Ez a trend egyértelműen mutatja a vásárlói igények eltolódását a magasabb építésű modellek felé.

A Das WeltAuto szerint a következő hónapokban is folytatódhat a bővülés, de a forint árfolyama és a külföldi kínálat alakulása komoly hatással lehet a piac dinamizmusára.

Nem biztos, hogy mindent érdemes megvenni, ami külföldön olcsó: