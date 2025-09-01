A használt autók piaca mindig a józan racionalitás, az aljas átverések, és az érzelmi alapon meghozzott, elhamarkodott döntések viharos tengere. Nincs egyértelműen igaz-hamis, fekete-fehér válasz a legfontosabb kérdésekre, de azért megközelítőleg a nagy adatbázisok alapján le lehet vonni pár következtetést.

Ilyen ködös kérdés, hogy mikor érdemes eladni egy autót? Mikor ér olyan rizikós korba, amikor nagy esélyünk van belefutni egy szédítő javítási számlába. Erre keresték a választ a Magyarországhoz némileg hasonló hátterű, de sokkal nagyobb lengyel autópiacon.

A javítási biztosítást is kínáló GetHelp által készített jelentés új megvilágításba helyezi, hogy autónk milyen életkorban válhat valódi pénznyelővé. Adataikat 4000 lengyelországi autókereskedésből szerezték, és ebből vonták le a következtetéseiket.

Az elemzés a legfeljebb 20 éves és 350 000 km-t futott használt autókra összpontosított – ezek a maximális kritériumok, amelyekre a cég javítási biztosítása kiterjed. Az eredmények egyértelműen kimutatják, hogy a jármű kora és futásteljesítménye egyaránt kulcsfontosságú tényező a meghibásodás kockázatának meghatározásában.

Adataik alapján így nő a korral arányosan a meghibásodási kockázat:

Legfeljebb 6 év: 25,5% meghibásodási kockázat.

7-9 év: 32,5 százalék

10-12 év: 35,9 százalék

13-15 év: már 43,6 százalék

16-20 év: a kockázat 59,2 százalékra nő.

Amint látható, miután egy autó eléri a 13 éves kort, jelentősen hajlamosabbá válik a meghibásodásokra. Ekkor kezdhetnek a fenntartási költségek az egekbe szökni, a 16 évesek több mint felére pedig garantáltan költeni kell, nincs mese.

A futásteljesítmény is sokat számít

Hasonló összefüggést figyeltek meg a jármű futásteljesítménye esetében is. A meghibásodás kockázata a megtett kilométerek számától függően a következőképpen változik:

Legfeljebb 100 000 km: 21,5% kockázat.

101-150 ezer km: 30,7 százalék

151-200 ezer km: 37,55 százalék

201-250 ezer km: 45,38 százalék

251-300 ezer km: 54,49 százalék

300 000 km felett: már 56,25 százalék

A nagy számok nem hazudnak

Tehát alapvetően csak egyedi esetekben igaz a sommás autókereskedői igazság, ami szerint „állapotot veszünk és nem kilométert”. A magas futás egyértelműen összefügg a meghibásodás kockázatával, de persze kivételek mindig vannak.

A jelentés adatai szerint a lengyel piaci viszonyok között a 13 évnél nem idősebb és legfeljebb 200 000 km-t futott autók viszonylagos nyugalmat kínálnak. Ezen határértékek felett a meghibásodás kockázata annyira megnő, hogy érdemes megfontolni a jármű eladását, mielőtt beüt egy gazdasági totálkárral felérő hiba.

A felmérés alapján a 16 éves autók már magas kockázatot jelentenek, innen nézve tanulságos a hazai autóállomány helyzete, ugyanis a hivatalos adatok szerint tavaly már a 16 évet is elérte a magyar utakon közlekedő 4,2 millió személyautó átlagéletkora. A tendencia jól érezhető az autóval rendelkező középkorúak körében is, ahol a 15 évnél idősebb autók aránya a korábbi 44-ről 56 százalékra nőtt – derült ki a K&H felméréséből.

Ennek a helyzetnek a szomorú, de teljesen érthető hozadéka az eldobható autók megjelenése a hazai utakon. Az öreg, még használható gépek magas javítási költségei, és a meghibásodások sűrű száma miatt rossz műszaki állapotban, addig vannak hajtva amíg csak el bírnak indulni.